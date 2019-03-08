Çorum'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

2018'deki seçimlerde 355 binden fazla seçmenin oy kullandığı Çorum, 31 Mart yerel seçimlerinde dikkatle takip edilen illerden. Zira Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" diyerek istifasını istediği belediye başkanlarından biri de Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'ydü. Külcü'nün istifasıyla boşalan Çorum Belediye Başkanlığı görevine AKP'nin adayı olan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül seçilmişti.

AKP'Lİ KARADAĞ, ADAY BELİRLEME SÜRECİNDE İSTİFA ETTİ

AKP'nin Çorum için aday belirleme süreci de sancılı geçti. Belediye başkanlığına aday gösterilmesi beklenen ancak hakkında çeşitli iddialar öne sürülen AKP Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek görevinden istifa etti. Aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Karadağ’ın bir ‘ses kaydı’ olduğu ve bu yüzden genel merkezin kendisini aday göstermekten son anda vazgeçtiği iddia edilmişti. AKP'nin Karadağ yerine seçitiği aday Halil İbrahim Aşgın oldu.

AKP Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ istifa etti

CUMHUR İTTİFAKI VE MİLLET İTTİFAKI'NIN ORTAK ADAYLARDA UZLAŞAMADIĞI İLLERDEN

Çorum'da yerel seçimlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise ne Cumhur İttifakı'nın ne de Millet İttifakı'nın ortak adaylarda uzlaşabilmesi. MHP, Çorum Belediye Başkanlığı için AKP'nin adayı Halil İbrahim Aşgın'a karşı Kenan Şahin'i aday gösterdi. Öte yandan CHP'nin adayı Özgür Kılıç ve İYİ Parti'nin adayı Bilgi Terlemezoğlu da yarışın içinde.

HDP, EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU İLE HAREKET EDİYOR

HDP ise Çorum Belediye Başkanlığı için aday çıkarmayacağını duyurdu. HDP İl Başkanı Ümit Küçükbayatlı, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu ile birlikte hareket edeceklerini belirtti.

MECLİS ÜYESİ ADAYI AHMET ÖZDEL, CESUR SÖYLEMLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kentte yerel seçim sürecinde dikkat çeken isimlerden biri de Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun CHP listesinden belediye meclis üyesi adayı gösterdiği Ahmet Özdel. Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Özdel, seçim çalışmalarında yerel yönetimdeki yozlaşmaya, yolsuzluklara ve rant paylaşım savaşına dikkat çekiyor; "Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, bu nedenlerle görevden alınmıştı" demekten çekinmiyor. Özdel'in öncelikli vaatlerinden biri “hırsızlığı, yolsuzluğu belediyenin kapısından içeri sokmamak".

Ahmet Özdel: Yolsuzluğu Belediyenin kapısından içeri sokmayacağız

ADAYLAR KİMLER?

Çorum Belediye Başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): Halil İbrahim Aşgın

Halil İbrahim Aşgın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): Özgür Kılıç

Özgür Kılıç Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): Kenan Şahin

Kenan Şahin İYİ Parti: Bilgi Terlemezoğlu

Bilgi Terlemezoğlu Saadet Partisi (SP): Kemal Kurt

Kemal Kurt Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Mehmet Ali Tanık

Mehmet Ali Tanık Türkiye Komünist Partisi (TKP): Devrim Koçak

Devrim Koçak Vatan Partisi: Ahmet Rasim Burhanoğlu

Ahmet Rasim Burhanoğlu Demokratik Sol Parti (DSP): Ahmet Hidayet Bektaş

Ahmet Hidayet Bektaş Bağımsız: Murat Kırcı

Önceki seçimlerdeki oy dağılımı ise şöyle oldu:

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİ ÇORUM SONUÇLARI

24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ÇORUM SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ÇORUM SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ ÇORUM SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti