Özhaseki: En büyük sosyal tesise Alpaslan Türkeş ismini koyacağım

Ankara'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mamak İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki "Ankara Büyükşehir Belediyesine geldiğimizde yaptığımız en büyük sosyal tesise, kültür merkezine Allah izin verirse Başbuğ Alpaslan Türkeş ismini koyarak, işe başlayacağım" dedi.

"BİRBİRİMİZDEN FARKIMIZ VAR MI? VALLAHİ YOK"

Özhaseki, Cumhur İttifakı adaylarının birbirinden farklı olmadığını belirterek "Biz, 25 arkadaş huzurunuzdayız. 25 arkadaşımızın 3 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden, 22 arkadaşımız da AK Parti. Birbirimizden bir farkımız var mı? Vallahi yok. Ortak özelliğimiz, yerli ve milli olmamız" diye konuştu.

Özhaseki, "Ankara Büyükşehir Belediyesine geldiğimizde yaptığımız en büyük sosyal tesise, kültür merkezine Allah izin verirse Başbuğ Alpaslan Türkeş ismini koyarak, işe başlayacağım. Birileri varsın vatan hainlerinin ismini versin umurumuzda bile değil. Onlar zaten silinir gider bir gün. Ama biz tarihimize ecdadımıza saygılı davranıp, bu millete hizmet edenlere değer katanların isimlerini başımıza taç edeceğiz ve onu her yer de korumaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre programa, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ da katıldı. (HABER MERKEZİ)

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