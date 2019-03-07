Suudi Arabistan: Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduk

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih'in Kızıldeniz'de "büyük miktarda doğal gaz" bulduklarını açıkladığını aktardı. Habere göre Halid Abdulaziz el-Falih, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun bu kapsamda çalışmalarına iki yıl içinde hız vereceğini ifade etti.

Projenin yatırım fizibilite çalışmasının yapıldığını aktaran el-Falih, bulunan doğal gazın miktarına ilişkin ise bilgi vermedi.

El-Falih, Kızıldeniz'deki petrol miktarının az ve üretim açısından maliyetli olduğunu ifade ederek, Aramco'nun kara kıtaya giriş olması açısından Güney Afrika'da yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.

ABD Enerji Bilgi Yönetimi Kurumu (EIA) verilerine göre, Suudi Arabistan'ın doğal gaz rezervleri 2017 yılında 303 trilyon metreküpe ulaşmış, dünyadaki sıralamada Rusya, İran ve Katar'dan sonra dördüncü sırada yerini almıştı. (Riyad/AA)

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