Kayseri'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
2019 yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Kayseri Şehir Merkezi | Fotoğraf: Валерий Дед / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
AKP'nin son yıllarda yapılan seçimlerden güçlü çıktığı illerden biri olan Kayseri, emekçi nüfusun yoğun olduğu merkezlerden.
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız olarak seçime giren adayların yanı sıra Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), AKP, MHP ve BBP'nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı, CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, Saadet Partisi (SP), Demokratik Sol Parti (DSP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi de (BBP) aday gösterdi.
BÜYÜKŞEHİRE BAĞIMSIZ KADIN ADAY: İŞÇİLERİN, EMEKÇİLERİN ADAYIYIM
Kayseri’de sendikalardan derneklere kadar çeşitli kurumların destek verdiği Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu, “Şimdiye kadar bütün sermaye partileri oy isteyip, proje anlattılar. Bizler ise hem oy istiyoruz, hem de birlikte mücadele etmek” dedi. Sarıoğlu, “oy deposu” olarak görülen kadınları da talepleri etrafında birlik olmaya çağırdı.
Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız kadın aday
Emek Partisi (EMEP), 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız olarak aday olan Eylem Sarıoğlu Aslandoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
EMEP'in desteklediği bağımsız adaylar: Halk meclisleriyle yönetelim
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADAY LİSTESİ
Bağımsız adaylar
Eylem Sarıoğlu Aslandoğan
Sait Nazlı
Kayseri Adayı Sarıoğlu: Zenginlere değil emekçilere hizmet için adayım
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı adayı)
2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi
İYİ Parti
Dursun Ataş (Millet İttifakı adayı)
İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi
Halkların Demokratik Partisi (HDP)
Cevzet Işık
HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi
Türkiye Komünist Partisi (TKP)
Medine Özkan
Demokratik Sol Parti (DSP)
Hayri Gülsuna
Saadet Partisi (SP)
Mahmut Arıkan
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
Mustafa Kurt
Vatan Partisi
Mehmet Canbulan
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KAYSERİ'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM KAYSERİ SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAYSERİ SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU KAYSERİ SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ KAYSERİ SONUÇLARI