Kayseri'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

AKP'nin son yıllarda yapılan seçimlerden güçlü çıktığı illerden biri olan Kayseri, emekçi nüfusun yoğun olduğu merkezlerden.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız olarak seçime giren adayların yanı sıra Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), AKP, MHP ve BBP'nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı, CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, Saadet Partisi (SP), Demokratik Sol Parti (DSP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi de (BBP) aday gösterdi.

BÜYÜKŞEHİRE BAĞIMSIZ KADIN ADAY: İŞÇİLERİN, EMEKÇİLERİN ADAYIYIM

Kayseri’de sendikalardan derneklere kadar çeşitli kurumların destek verdiği Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu, “Şimdiye kadar bütün sermaye partileri oy isteyip, proje anlattılar. Bizler ise hem oy istiyoruz, hem de birlikte mücadele etmek” dedi. Sarıoğlu, “oy deposu” olarak görülen kadınları da talepleri etrafında birlik olmaya çağırdı.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız kadın aday

Emek Partisi (EMEP), 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız olarak aday olan Eylem Sarıoğlu Aslandoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

EMEP'in desteklediği bağımsız adaylar: Halk meclisleriyle yönetelim

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADAY LİSTESİ

Bağımsız adaylar

Eylem Sarıoğlu Aslandoğan

Sait Nazlı

Kayseri Adayı Sarıoğlu: Zenginlere değil emekçilere hizmet için adayım

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı adayı)

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

İYİ Parti

Dursun Ataş (Millet İttifakı adayı)

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Cevzet Işık

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Medine Özkan

Demokratik Sol Parti (DSP)

Hayri Gülsuna

Saadet Partisi (SP)

Mahmut Arıkan

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Mustafa Kurt

Vatan Partisi

Mehmet Canbulan

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KAYSERİ'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM KAYSERİ SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAYSERİ SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU KAYSERİ SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ KAYSERİ SONUÇLARI