Eğitim İş, öğrencilerin TÜGVA etkinliğine taşınmasına tepki gösterdi

Eğitim İş Bursa Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa ilçe temsilcilikleri tarafından düzenlenen ve Bilal Erdoğan'ın konuşmacı olduğu mitinge, okullardan öğrenci taşınmasına tepki gösterdi. Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, “Lise öğrencilerini siyasi mitinge figüran yapan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger işgal ettiği makamı derhal terk etmeli ve bir an önce siyasete atılmalıdır” dedi.

"OKUL YÖNETİCİLERİ AÇIKÇA SUÇ İŞLEMİŞTİR"

Rona tafatından yapılan açıklamada TÜGVA Bursa Temsilciliği tarafından bügün Şehreküstü Meydanı'nda toplu açılış töreni adı altında yapılan mitinge, liselerden öğrenciler taşındığı belirtildi. Açıklamada "Hafta boyunca birçok lisede AKP Gençlik Kolları sorumluları tarafından bugün yapılan mitinge öğrenci taşımak için çalışma yapılmaktaydı. Kimi ilçelerde milli eğitim müdürlüğü yetkililerinin okul müdürlerine telkinleri ile kimi okullarda görevlendirilen öğretmenler nezaretinde binlerce lise öğrencisi okul saatinde otobüslerle Şehreküstü Meydanı'na taşındı. Mitinge katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu ne amaçla alanda olduklarından habersiz bir şekilde, açılış törenine katılacakları söylenerek alana taşınmıştır. Kimi okullardan ise öğretmen görevlendirmesi yapılmıştır. Ailelerinin okulda olduğunu düşündüğü binlerce lise öğrencisini, veli izin belgesi düzenlenmeden, yetkili birimlerden etkinlik izin onayları alınmadan siyasi bir mitinge taşıyan okul yöneticileri açıkça suç işlemiştir" denildi.

"ALANDAN ÇIKMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER ENGELLENDİ"

Uzun süre meydanda bekletilen öğrencilerin alandan çıkmak istediklerinde ise güvenlik noktasında bekleyen vakıf görevlilerince engellendiğini belirten Rona, "Lise öğrencilerine vakıf açılış töreni adı altında yerel seçimlere yönelik konuşmaların zorla dinletilmesi, öğrencilerin siyasi etkinliklere alet edilmesi, mitinglere dolgu malzemesi yapılması kabul edilemez. Üstelik, otobüslerle miting alanına taşınan öğrenciler, miting sonunda serbest bırakılmış, geriye dönüşlerini toplu taşıma araçları ile yapacakları ifade edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DÜLGER'E SORULAR

Rona, yaşananların İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştiğini aktardı.

Açıklamada Bursa İl Milli Eğitim Müdürü'ne şu sorular yöneltildi:

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, yasalara aykırı bir şekilde siyasi mitinge öğrenci taşınması için resmi talimat veremediği halde sözlü talimat ve onay vermiş midir?

Liselerde deneme sınavı yapıldığı bir günde öğrenciler neden miting alanına taşınmıştır?

Bu öğrencilerden bir kısmı sabah okula gittikleri halde ders zamanında okuldan nasıl ayrılmışlardır?

Mitinge katılan öğrencilerin izinli sayılacağı söylenmiştir. Liselerde siyasi mitinge katılmak izin gerekçesi midir?

Okul müdürleri AKP gençlik kollarının okuldan öğrenci toplamasına nasıl göz yummuşlardır?

Kimi okullarda öğrencilerle birlikte mitinge katılan öğretmenlerin Kaymakamlık ya da Valilik Görevlendirmeleri yapılmış mıdır?

(Bursa/EVRENSEL)

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