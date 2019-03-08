08 Mart 2019 04:24

'Acımız çok büyük ama çıkıp da sokakta derdimizi anlatamıyoruz'

Avcılar Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun, emekli olup da çalışmak zorunda kalan bir işçinin evine konuk oldu.

'Acımız çok büyük ama çıkıp da sokakta derdimizi anlatamıyoruz'

Fotoğraf: Evrensel

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    Vedat YALVAÇ
    İstanbul

    Avcılar Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun, çalışmalarını sürdürüyor.

    Emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan 61 yaşındaki Aziz Çeçen ile eşini evinde ziyaret eden Dursun, bir dokundu 1000 ah işitti. 2013 yılında emekli olduğu halde çalışmaya devam ettiğini belirten Dursun, “2013 yılında emekli oldum. 720 lira maaşa bağlandım. Geçen ayın 26’sında gittim daha yeni 1500 lira olmuş. Yetmediği için 5 yıldır çalışıyorum. 6. yıl da 700 lira üstüne koymazsa çalışmaya devam. Acımız çok büyük ama çıkıp da sokakta derdimizi anlatamıyoruz” diye konuştu.

    Aziz Çeçen 4 çocuk babası. 1976 yılında çalışma hayatına başlayan Çeçen, 2013 yılında emekli olunca artık rahata kavuşurum diye düşünürken aldığı 720 liralık emekli maaşının yetmediğini görünce tekrar başlamış çalışmaya. 61 yaşındaki Çeçen, “5 yıldır taşeron bir firmada bahçıvan olarak çalışıyorum. 2 bin 200 lira maaş veriyorlar. Geçen ayın 26’sında gittim daha yeni 1500 lira olmuş emekli maaşım. Yetmiyor. Oğlum da bir matbaada asgari ücretle çalışıyor. Ama onun parasına hiç dokunmuyorum. Çünkü düğün yapacak. Ona diyorum zaten, ‘Senin geleceğin benimkinden zor” diye” diyor.

    İNSANLARI SEBZEYE, MEYVEYE MUHTAÇ HALE GETİRDİLER

    8 yıl kapıcılık yaparak şu anda oturdukları evi aldıklarını belirten Çeçen, Türkiye’nin her geçen gün daha da kötüye gittiğini şu sözlerle anlatıyor: “4 çocuğum vardı, tek başıma çalışıyordum yine de bu evi alabildim. Şimdi insanları sebzeye, meyveye muhtaç hale getirdiler tanzim kuyruklarında. Acımız çok büyük ama çıkıp da sokakta derdimizi anlatamıyoruz. Ya medya bulacak ya da polis gece kapıya gelecek kaygısı yaşıyoruz. Bu mudur demokrasi? İnsanlar korkuyor. Geçim kaygısı yaşıyor. Ben ekmeğimden olurum, işimden olurum’ diye korkuyor. Özgürce ifade edemiyorlar kendilerini.”

    EMEKÇİLER TEMSİL EDİLSİN DİYE ADAY OLDUK

    Avcılar Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun da “Önceki seçimlerde bu atmosfer yoktu. İşçiler gerçekten çok yoksullaştı. Asgari ücret 2 bin lira. Geçen yıl eriyen paramız yüzde 27, aldığımız para yüzde 20. Domates, biber fiyatları almış başını gidiyor. Artık tanzim noktalarıyla ucuza satmaya çalışıyorlar. Bir noktada toplum aç kaldığında kimseyi dinlemez, siler süpürür. Onları da süpürür, herkesi de süpürür götürür. Artık dini de başka şeyleri de kimse dinlemez. Onlar da bunun farkında” dedi.

    Belediye meclis üyelerinin pek çok şeyde karar sahibi olduğunu ifade eden Dursun, “Meclis üyeleri bir yerin imarını azaltabiliyor, artırabiliyor. Çevre düzenlemesine karar verebiliyor. Biz de diyoruz ki işçiler, emekçiler belediye meclislerinde temsil edilsin diye aday olduk.

    Avcılar Belediyesi meclis üyeliğinde Özbey Dursun’a oy verin. İşçi arkadaşımız gitsin o mecliste bulunsun. Orada olup biteni gelip halkıyla paylaşsın. Orada ranta dönük, Avcılar’ın yağmalanmasına dönük herhangi bir girişimde bulunursa belediye meclisi gelsin bunu teşhir etsin. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Buradan da sizin desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.

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