07 Mart 2019 19:04

Dersim Devrimci Güçbirliği’ne Almanya’dan destek

Yerel seçimler için Dersim'de EMEP, HDP, ESP ve Partizan tarafından kurulan Devrimci Güç Birliği'ne DİDF, NAV-DEM ve AGİF destek verdi.

Dersim Devrimci Güçbirliği’ne Almanya’dan destek

Fotoğraf: Evrensel

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    31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için Dersim’de HDP, EMEP, ESP ve Partizan tarafından kurulan Dersim Devrimci Güç Birliği’ne Almanya’dan destek geldi. Köln’de bir araya gelen Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Almanya Demokratik Kürt Toplumu (NAV-DEM), Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF) ve Partizan Avrupa temsilcileri, seçimlerde HDP listesinden seçimlere katılan adaylara destek verdiklerini açıkladılar.

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    Ortak basın açıklamasında ilk konuşmayı yapan DİDF Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Avgan, “Halkın iradesiyle seçilen belediye eşbaşkanlarının görevden alınması ve kayyım atanması kesinlikle kabul edilebilecek bir durum değil. Bu nedenle 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde belediyenin yeniden asıl sahiplerine geçmesi bizler için de büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle Dersim halkının bunu göz önünde bulundurarak sandık başına gitmesi, oyunu kullanması en büyük arzumuzdur. Avrupa’da yaşayan biz Türkiye kökenli göçmenlerin en büyük özlemi demokratik bir Türkiye’dir. Bu nedenle yerel seçimleri otoriter rejimin inşaasını güçlendirmek için kullananlara Dersim halkının en iyi yanıtı vereceğine inanıyoruz” dedi.

    Dersim’de Devrimci Güç Birliği seçim çalışmalarına başladı

    Dersim’de Devrimci Güç Birliği seçim çalışmalarına başladı

    Partizan Avrupa Temsilcisi Mehmet Özkan, yaptığı konuşmada, “Dersim Devrimci Güçbirliği’ni destekliyoruz. Direnişin sembolü olan Dersim’in bu kez de baskıya ve sömürüye karşı aynı tutumu göstereceğine inanıyoruz. Bu nedenle Dersim’de yaşayan bütün dostlarımızı güçbirliğine destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

    AGİF temsilcisi Deniz Şafak ise Türkiye’de düzen partilerine oy verilmemesi gerektiğini belirterek Dersim’de HDP listesinden seçimlere katılan adaylara oy verme çağrısına bulundu. Sendikacı-Gazeteci Süleyman Ateş de Dersim’de geçmişten bugüne yönetme konusunda önemli mesafelerin katedildiğini her yıl Dersim’e yaptığı ziyaretler sırasında gördüğünü belirterek güçbirliğine destek verdiğini söyledi.

    2004-2009 yılları arasında Dersim Belediye Başkanlığı yapan Songül Erol Abdil de toplantıya katıldı. Abdil, 8 Mart’ı kutlayarak başladığı konuşmasında “Dersim’de kirli bir savaş yürütülüyor. Sürekli insanlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Daha önce belediye başkanlığı yapan arkadaşlarım belediyecilik faaliyetleri nedeniyle değil siyasi görüşleri nedeniyle şu anda hapishanede. Dersim halkını, yapılan baskıları unutmadan sandık başına gederek merkez ve ilçelerde HDP adaylarına destek vermeye çağırıyorum” dedi. Toplantıya katılan HDK-A temsilcileri de güçbirliğine destek verdiklerini açıkladı.

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    Kurumlar adına hazırlanan ortak açıklamayı ise NAV-DEM temsilcisi Arslaner okudu. Açıklamada, “Tekçi, asimilasyoncu tek adam rejimine karşı Dersim Devrimci Güç Birliğinin halkçı, katılımcı ve özgürlükçü talepleri bizlerin de özlemini duyduğumuz bir Dersim’in inşa edilmesini içeriyor. Dersim dilinin, kültürünün, inancının, eşitlik ve özgürlük sevdasını geçmişte hiç kimse engelleyemediği gibi bugün de engelleyemeyecek. Bu nedenle, yıllardır Almanya’da yaşayan, yaz tatillerinde ya da fırsat bulduğunda Dersim’e gidenlerin en büyük özlemi savaşın olmadığı, demokratik, katılımcı, özgürlükçü temelde bir yerel yönetim anlayışıdır. Yine Dersim kültürü, gelenekleri ve inancının dünyaya tanıtılması açısından önemli bulduğumuz Dersim Doğa ve Kültür Festivali’nin yeniden başlatılmasını özlemle bekliyoruz. Savaşın son bulduğu, halkların bir arada eşit ve özür bir şekilde yaşadığı, HES’lerin olmadığı, Munzur’un özgür aktığı bir Dersim için bizlerin de yapabilecekleri var. Dersim’deki dostlarımızı, akrabalarımızı, Devrimci Güç Birliğine, göstermiş olduğu eş başkan adayları Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir’e, ilçelerdeki belediye eş başkan adaylarına destek vermeye çağırıyoruz” denildi. (Köln/EVRENSEL)

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