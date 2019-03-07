Antep’te Uğur inşaat mağdurları yolu kapattı

Antep'te iflas ettiğini belirten Uğur İnşaat adlı firmaya ev sahibi olabilmek için para veren ancak uzun süredir tapuları kendilerine verilmediği için hak iddia edemeyen mağdur yüzlerce aile, Akkent yolunu araç ve tramvay trafiğine kapattı.

İnşaat firması tarafından mağdur edildiklerini belirten yurttaşlar sorunlarının giderilmesi için yetkililere seslendi. Tapularını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten yurttaşlar, 1 saati aşkın süre boyunca yolu kapatarak taleplerini dile getirdiler.

Fotoğraf: Evrensel

Eylemin yapıldığı bölgede çok sayıda polis ve TOMA beklerken çevredeki yurttaşlar da eyleme destek verdi. (Antep/EVRENSEL)

Uğur İnşaat mağdurları aylardır evlerini istiyor