Arzu Çerkezoğlu, grevdeki Karabağlar işçilerini ziyaret etti

Grevdeki Karabağlar Belediyesi işçilerini ziyaret eden DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, belediye yönetimine uzlaşmaz tutumundan vazgeçerek işçilerin taleplerini kabul etme çağrısında bulundu.

İzmir Karabağlar Belediyesi'ne ait Spor AŞ ile bu işyerinde örgütlü DİSK Dev Turizm Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanmış ve işçiler 22 Şubat'ta greve çıktı. Grev 14 günü geride bırakırken işçileri bugün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK'e bağlı Genel İş, Birleşik Metal İş, Sosyal İş ve Emekli Sen sendikalarının yöneticileri ve EMEP üyeleri ziyaret etti.

Uğur Mumcu Sosyal Tesislerindeki ziyarette açıklamada bulunan Çerkezoğlu konuşmasına grevdeki kadın işçilerin 8 Martı'nı kutlayarak başladı. Karabağlar Spor AŞ. işçilerinin DİSK'in açıkladığı 2 bin 800 TL asgari ücret talebi için mücadele ettiğini belirten Çerkezoğlu "İnsanca yaşanacak bir ücret için mücadele veren Karabağlar işçileri işverenin uzlaşmaz tutumu karşısında greve çıkmak zorunda kalmıştır. Ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirme isteyen işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, en demokratik haklarını, grev haklarını kullandılar. Grev, işçi sınıfının mücadele ile kazandığı bir haktır. Grev, işçinin evine götüreceği ekmeği işverenin insafına bırakmamanın en etkili yoludur" dedi.

"TİS İMZALANA KADAR İŞÇİLERİN YANINDAYIZ"

Grevdeki Karabağlar işçilerinin sadece ekmekleri için değil, aynı zamanda demokrasi kavgası için de mücadele verdiğini ifade eden Çerkezoğlu şunları söyledi:

"Bugün ekmek kavgası aynı zamanda demokrasi kavgası, demokrasi kavgası da ekmek kavgasıdır. İşçi arkadaşlarımız, Kavel'de grev hakkının grev yaparak kazanılacağinı gösteren kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler'in gösterdiği yoldan yürümektedir. Karabağlar Belediyesi işçileri, grevin Anayasal hak olarak tanındığı 1960'tan sonra belediye işçilerinin ilk grevlerini örgütleyen Abdullah Baştürk'ün izinden yürümektedir. Ekmeğine ve demokratik haklarına sahip çıkan grevci Karabağlar Belediyesi işçileri DİSK'in onurudur. Bu grev başarıya ulaşana kadar her zaman bütün sendikalarımızla yanlarında olacağız. Grev toplu sözleşme ile sonuçlanana kadar elimizden gelen her türlü katkıyı koymaya hazırız. Karabağlar Belediyesi uzlaşmaz tutumundan vazgeçerek işçilerin taleplerini dikkate almalı ve burada çalışma düzenini tekrar kurmalıdır." (İzmir/EVRENSEL)

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