Ardahan’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Ardahan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Rekor düzeyde oy bekliyorum” dediği illerden biri. Zira Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için Ardahan’da yaptığı miting konuşmasında bunu özel olarak belirtmiş; “Son 17 yılda Ardahan’a 6 katrilyon yardım yaptık.” diyerek oy istemişti.

Erdoğan: Ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı birlik siyasetidir

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yüzde 30 oy olarak birinci parti olan HDP’ye yönelik baskılarla gündeme gelen Ardahan’da HDP ile DBP’ye yönelik ev baskınları düzenlenmiş, eski ve yeni yöneticiler dahil 214 kişi tutuklanmış, yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Ardahan'daki tüm HDP ve DBP yöneticileri gözaltına alındı

Ardahan’da 2 yılda 215 HDP’li tutuklandı!

ARDAHAN’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

CHP - Faruk Demir

İYİ Parti - Mete Özdemir

AKP - Yunus Baydar (Cumhur İttifakı)

VP - Özcan Güven

SP - Mustafa Çapan

TKP - Murat Özdemir

BTP - Erhan Kaya

DSP - İmkan Balcı

Bağımsız aday - Tolga Erezer (Damal)

MHP, Halil Kaçar’ın adaylığını geri çekerek, bu ilde AKP’nin adayını destekleme kararı aldı. HDP ise Göle ilçesinde Nizamettin Öztürk’ü aday gösterdi.

Yerel seçimde partilerin aday listeleri ve ittifaklarda son durum

ARDAHAN’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ARDAHAN SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ARDAHAN SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ ARDAHAN SONUÇLARI

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi