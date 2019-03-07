İmam hatip lisesinin inşaatı okulda sarsıntılara neden oldu

Beykoz Çubuklu Mahallesi’nde Atatürk İlkokulu bahçesine yapılan Selahattin Karakaşlı İmam Hatip Lisesinin inşaat çalışması nedeniyle, okulda sarsıntılar meydana geldi. Tepki gösteren Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kazım Yılancı, “Böyle bir inşaatın eğitim öğretim döneminin ortasında yapılması vahamettir” dedi, inşaatın derhal durdurulmasını istedi.

Geçen yıl Beykoz’da Kavacık Borsa İlkokulu/Ortaokulunun bahçesine yapılmak istenen ancak velilerin itirazı üzerine iptal edilen Selahattin Karakaşlı İmam Hatip Lisesi bu sefer de Beykoz Çubuklu Mahallesi’nde bulunan Beykoz Atatürk İlkokolu/Ortaokulu’nun bahçesine yapılmak isteniyor.

Yürütülen inşaat çalışması sırasında binada çatlaklar oluşmuş, iş makinelerinin çalışması sırasında oluşan sarsıntılar tehlikeli boyutlara ulaşmıştı. Pazartesi günü ortaokul öğrencileri apar topar Celal Aras Anadolu Lisesi binasına taşındı. Bu yıl sınava girecek öğrenciler de dahil saat 14.20 de derse giren öğrenciler 5 er dakikalık teneffüslerle ancak 19.30’da günü bitirebiliyor. Okul bahçesi paravanlarla ortadan bölünmüş durumda. Bir yanda öğrenciler oyun oynarken diğer yanda iş makineleri, kamyonlar hayati risk oluşturuyor. Bir kamyonun devrilme tehlikesine şahit olduklarını söyleyen veliler “Çocuklar binanın eski olmasından kaynaklı tehlike altında” diyor.

“PEDAGOJİK AÇIDAN OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURACAKTIR”

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kazım Yılancı sorunu Evrensel’e değerlendirdi. Başarıda geri olmasına rağmen imam hatip okulunun dayatılmasının mantıksız olduğunu söyleyen Yılancı şunları dile getirdi: “Bir okulun bahçesine ihtiyaç olmayan imam hatip inşaatı yapmak başlı başına patolojik bir durum. Böyle bir inşaatın eğitim öğretim döneminin ortasında yapılması ise durumun vahametini daha da artırmakta. Sınava girecek öğrencilerin başka bir okulda 14.20-19.30 saatleri arasında 5 er dakikalık teneffüslere mahkum edilmeleri kabul edilemez. Okul inşaat alanına çevrilmişken ilkokul öğrencilerinin iş makineleriyle aynı ortamda eğitim öğretim görmeleri, laboratuvarların, öğretmenler odasının vb. alanların sınıfa çevrilerek öğrencilerin balık istifi eğitim, öğretim görmeleri doğru değil. Öğrenci başına düşen alan da azalacağı için güvenlik ve sağlık sorunları ortaya çıkacak. Farklı gelişim özellikleri gösteren yaş gruplarının aynı ortam içinde olmasının önü açılacak. Öğrenciler için psikososyal ve pedagojik açılardan olumsuz sonuçlar meydana gelecek.”

Yılancı, okul inşaatının derhal durdurulmasını ve yetkililerin velilerle eğitimcilere kulak vermesini talep etti. (İstanbul/EVRENSEL)