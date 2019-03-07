Büyükada’da yanan 9 atla ilgili ahır sahibinin hapsi istendi 

Büyükada'da bir ahırda çıkan ve 9 atın hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin ahırın sahibi hakkında hazırlanan iddianamede, "taksirle yangına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükada Nizamoğlu Mahallesi Yörük Ali mevkisindeki bir ahırda çıkan ve 9 hayatını yitirdiği, 4 atın da yaralı olarak kurtarıldığı yangına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü Adalar Bölge Grup Amirliğince hazırlanan rapora yer verildi.

Raporda, söz konusu yangının at ahırlarının bitişiğinde bulunan yaşam alanına gayrinizami olarak döşenen elektrik tesisatında meydana gelen kısa devreye bağlı olarak yanıcı maddelerin tutuşması sonucu ortaya çıktığının anlaşıldığı belirtildi.

Bahse konu kaçak elektrik hattının da yangının meydana geldiği ahırın sahibi olan şüpheli A.D. tarafından döşendiğinin belirlendiği aktarılan iddianamede, şüpheli A.D. hakkında "taksirle yangına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Adalar Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli A.D. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Büyükada Nizamoğlu Mahallesi Yörük Ali mevkisinde 1 Ocak'ta çıkan yangının ahırlara zarar vermesi sonucu 9 at ölürken, 4 at yaralı kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmişti. (AA)