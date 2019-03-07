Barolar: Adil yargılama hakkını ihlal eden mahkeme heyeti değişsin

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Aydın ve İstanbul Barosu başkanlarının da aralarında bulunduğu hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 5 avukatın tutuklu yargılandığı dava dosyasına bakan 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değiştirilmesi için Hakimler Savcılar Kuruluna (HSK) şikayet dilekçesi verdi.

ÇHD ve HHB üyesi avukatlar Selçuk Kozağaçlı, Behiç Aşçı, Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Aycan Ünsal adil yargılanma talebiyle başlattıkları açlık grevinin 43. gününde.

Hukukçular, meslektaşlarının talebine ses olmak amacıyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda açıklama yaptı. Açıklamaya CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

“YARGI DÜNYASI İÇİN UTANÇ VERİCİ”

Baro başkanları adına ortak açıklamayı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan okudu. Dünya Ekonomik Forumu Yargı Bağımsızlığı Raporu’nda Türkiye’nin 140 ülke arasında 111., Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde ise 126 ülke içinde 109. sırada olduğunu belirten Sağkan, “Bu tablo, yargı dünyası için utanç vericidir” dedi.

“YARGI BAĞIMSIZLIĞINDA KARA BİR LEKE”

Erinç Sağkan, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde görülen celselerinden sonra heyetin oybirliğiyle tutuklu avukatların tahliyesine karar verdiğini, ancak aynı heyetin 8 saat sonra savcılık itirazını kabul ederek avukatlar hakkında “tutuklamaya dönük yakalama emri” çıkardığını hatırlattı. Erinç Sağkan, tahliye kararını veren heyetin 48 saat geçmeden dağıtıldığını da anımsatarak, doğal yargıç ilkesinin çiğnendiğini söyledi. Mahkemeye atanan yeni heyetin taraflı davrandığını ifade eden Sağkan, “Yeni heyet ceza usul hukukunda yeri olmayan ve hukuk kurallarını yerle bir eden bir yargılama süreci sergilemiştir. Bu heyet, sanıkları ve avukatlarını duruşma salonundan çıkarmış, sanıkların ve avukatlarının yokluğunda tanıkları dinlemiş, açık kamu tanıklarını bile gizli tanık statüsünde değerlendirmiştir. Dosyadaki dijital deliller mahkemede tartışılmamış ve sanıklara da bu delillere dosya üzerinden erişim izni verilmemiştir. Aynı heyet 1 Şubat ve 1 Mart tarihli tutukluluk incelemelerinde açıkça ihsas-ı rey (tarafını belli etmek) yapmıştır. Hukuk dışı uygulamaları ve kararlarıyla yargı bağımsızlığına kara bir leke düşürmüş bu heyetten adil bir yargılama yapması beklenmemektedir” dedi.

HSK’YE DİLEKÇE SUNULDU

Sağkan, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değiştirilmesi yönündeki taleplerini gerekçeleriyle birlikte HSK’ye sunacaklarını kaydetti. HSK’ye çağrı yapan Sağkan, “Kendinize adaletin tesisinde en ufak bir pay biçiyorsanız, 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini değiştirmelisiniz. Yoksa elinizde dünya yargı endeksinde en sonunculuğa doğru giden bir Türkiye ve zindanlarında açlık grevleri yapan mahkumlardan başka bir şey kalmayacaktır” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)