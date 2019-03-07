EYT’liler Maltepe mitingine hazırlanıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Kotan, 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan EYT İstanbul mitingi ile ilgili olarak Evrensel'e konuştu.

Miting için İstanbul Valiliğine müracaat edilmesine rağmen hâlâ izin verilmediğini belirten Kotan, Ankara dahil olmak üzere EYT’lilerin örgütlü olduğu tüm illerde miting yapılacakmış gibi çalıştıklarını söyledi. “8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü sebebiyle tüm Türkiye genelinde AKP il başkanlıklarını ziyaret edip karanfil bırakacağız” diyen Kotan, Türkiye’nin birçok kentinde örgütlü olan EYT’lilerin 10 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirdiği ve on binlerce EYT’li işçi ve emekçinin katıldığı buluşma öncesinde olduğu gibi her ilin kendi toplantısını yaparak Maltepe mitingine hazırlandığını söyledi.

Önümüzdeki hafta Ankara’da buluşacaklarını aktaran Kotan, bugüne kadar yaptıkları etkinliklerin hep salon toplantısı niteliğinde olduğunu belirterek ilk kez Maltepe’de miting düzenleyeceklerini ifade etti. Kotan, bugüne kadar yapılan buluşmalardan daha çok katılım beklediklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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