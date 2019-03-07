Buldan: Kapatılan kadın kurumlarımızı yeniden açacağız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, “Kadın özgürlükçü yerel yönetimlerin gasbı” başlıklı kayyım raporunu Van’da bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıya, HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın yanı sıra HDP Milletvekilleri Züleyha Gülüm, Muazzez Orhan, yerlerine kayyım atanan kadın belediye eş başkanları, il, ilçe ve beldelerin kadın eş başkan adayları, Özgür Kadın Hareketi (TJA) üyeleri ve Barış Anneleri katıldı.

İLK HEDEF KADIN KAZANIMLARI

Kayyımın icraatlarına dair çok kapsamlı bir rapor hazırladıklarını söyleyen Buldan, “Bu raporda kayyımların bir halkın diline, kültürüne, inancına, iradesine bir bütün olarak nasıl pervasızca saldırdığını tüm kamuoyu ile paylaştık. Bugün ise kadın kazanımlarını ilk hedef haline getiren, kadına yönelik şiddet merkezlerini, kadın sığınma evlerimizi, kadın yaşam alanlarımızı, kadın parklarımızı, kooperatiflerimizi kapatarak tarihin utanç sayfasına giren ırkçı, cinsiyetçi, kayyımların bin bir emek, mücadele ve bedel ile elde ettiğimiz kazanımlarımızı nasıl gasbettiklerini kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

MÜCADELEMİZİ İLERLETECEĞİZ

Mücadelelerini ilerleteceklerini söyleyen Buldan, şunları söyledi:

“Kadın cinayetleri, çocuk istismarı, cinsiyetçi her türlü şiddete ve savaş politikalarına karşı yine biz kadınlar sesimizi daha güçlü yükselteceğiz, mücadelemizi daha da ilerleteceğiz.

Ana dilde eğitim veren kurumlarımızın, kreşlerimizin tamamı hiç bir gerekçe gösterilmeden kapatılmış, çocukların ana dilde eğitim hakları ellerinden alınmıştır. Bu gasp siyasetiyle sürdürdükleri tek adam siyasetine karşı biz kadınlar hep birlikte ana dil haktır diyerek bu hakkımızın sonuna kadar savunucusu olacağız. Kendi elleriyle atadıkları kayyımlar kadınları üretim alanlarının dışına itmiş, kooperatifleri kapatarak kadının kendi ekonomisini güçlendirmesinin önüne engel koymuştur. Üretim alanlarından, kendi ekonomimizi güçlendirmekten asla geri durmayacağız.”

GASPÇI KAYYIMLAR GİDECEK

“Kayyımların kapattığı tüm kadın kurumlarımızı daha da güçlendirerek ve yaygınlaştırarak yeniden açacağız” diyen Buldan, “İnancımız diridir. Ve kadınlar hep birlikte kazanacağız. Gaspçı kayyım zihniyetini sona erdirecek olan mutlaka ve mutlaka kadınların mücadelesi, direnişi ve ittifakı olacaktır. Gaspçı kayyımlar gidecek, kadınlar gelecek” dedi. (HABER MERKEZİ)

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