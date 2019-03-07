AYM’den İmralı’da "haberleşme hürriyeti ihlal edilmiştir" kararı

İmralı Cezaevinde bulunan Veysi Aktaş’ın “Öcalan’ın talimatlarını dışarı iletiyor” gerekçesiyle engellenen telefon görüşmesine ilişkin AYM’ye yaptığı başvuruda karar çıktı. “Haberleşme hürriyetinin ihlal” edildiğini belirten AYM, Aktaş’a 4 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Nasrullah Kuran’ın ziyaretçi hakkı için yaptığı başvuru ise oy çokluğu ile reddedildi.

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Veysi Aktaş’ın, telefonla görüşmesi Haziran 2015-Temmuz 2016 tarihleri arasında “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın talimatlarını dışarı iletiyor” gerekçesiyle engellendi. Bunun üzerine Aktaş Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. Aktaş’ın başvurusunu karara bağlayan AYM, telefon görüşmesinin yaptırılmamasının “Haberleşme hürriyetinin ihlali” olduğunu belirterek, Aktaş’a 4 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ayrıca 2 bin 700 TL’lik yargılama giderinin de Aktaş’a ödenmesini kararlaştırdı.

“ORANTISIZ VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE AYKIRI”

Aktaş hakkında uygulanan telefon yasağına bir süre sınırı konulmadığının belirtildiği kararın gerekçesinde, yasağın konulmasına ilişkin koşulların değişip değişmediğinin değerlendirilmediği vurgulandı. Kararın bu şekilde uzun bir süre uygulanmasının orantısız olduğu ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğu kaydedildi.

“KURAN’IN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ”

Öte yandan AYM’ye başvuru yaptığı sırada İmralı’da bulunan ve 2016’da Silivri Cezaevine gönderilen Nasrullah Kuran’ın yaptığı başvuru da karara bağlandı. Kuran’ın, kantin ve ziyaretçi hakkının kullandırılmaması nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini belirterek yaptığı başvuruyu AYM, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın dayanaktan yoksun olduğunu ileri sürerek, oy çokluğuyla başvurunun reddedilmesine karar verdi. Ayrıca yargılama giderinin de Kuran tarafından ödenmesi kararlaştırıldı. (MA)