Yargıtay, Kürtçeye anayasal güvence istemeyi ırkçılık saydı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tüzük ve programında Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’nun bazı maddelerine aykırı ifadeler yer aldığı iddiasıyla Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve Kürdistan Sosyalist Partisinin (PSK) kapatılması için dava açtı.

Mezopotamya Ajansından Lezgin Akdeniz’e konuşan PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, parti programlarında Kürtlere dair taleplerinin ırkçılık olarak görüldüğünü belirtti.

PAK'A İHTAR GÖNDERİLDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, kapatma davası öncesinde 12 Şubat 2015’te PAK’a bir ihtar göndererek parti ismi, program ve tüzüğünün değiştirilmesini istediğini hatırlatan Özçelik, “Verdiğimiz cevapta, meşru bir dava partisi olarak PAK’ın isim, program ve tüzüğünde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirterek, doğru olan Anayasa ve tüm kanunlarda kapsamlı bir değişikliğin yapılmasını söyledik” dedi.

Açılan kapatma davasından sonra PAK’ın isminin Yargıtayın yasal partiler listesinden çıkarıldığını aktaran Özçelik, bunun hukuk dışı ve keyfi bir uygulama olduğunu söyledi.

‘IRKÇILIKLA SUÇLANIYORUZ’

Kendilerine gönderilen iddianamede “Türkiye’de Türk milleti dışında başka bir azınlık yaratarak, Türk dili dışında başka bir dilden bahsediyorsunuz. Türk dili dışında başka bir dil ile eğitimden bahsederek ırkçılık yapıyorsunuz” denildiğini belirten Özçelik, “Yani biz Kürt dili ve milletinin varlığından bahsettiğimiz için ırkçılık ile suçlanıyoruz. Biz cevabını verdik. 96 yıldır Kürtleri yok sayanlar ırkçıdır. Sorun sadece Kürdistan ismi değil. Parti tüzüğümüzde Kürtlerin kendi kaderini tayin etme hakkından bahsetmemiz. Kürtlerin iradesine saygı duyulması gerektiğini söylememiz açılan kapatma davasının konusu olmuştur. Kürtlerden bahsetmemiz partinin kapatma gerekçesi sayılmış. Böyle bir vahamet ile karşı karşıyayız” ifadesinde bulundu.

Özçelik, “Bir kez daha devletin tüm yetkili organlarını, Kürt milletinin varlığını, dilini ve gerçekliğini kabullenmeye, bunu yasal ve anayasal güvenceye kavuşturma çağrısı yapıyoruz. Artık geçmişte kalmış çağ dışı anlayışları terk ederek demokratik yollardan sorunların çözümü için Türkiye devletini gerekli adımları atmaya çağırıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)