Çetin Emeç, katledilişinin 29. yılında mezarı başında anıldı

7 Mart 1990’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, ölümünün 29’uncu yılında mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığında düzenlenen anma töreninde konuşan Hürriyet'in bugünkü Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, “Gazeteciliği çok titiz, yöneticiliği de aynı şekilde titiz. Abdi İpekçi’ye, Milliyet gazetesini yönetmenin ve yazdığı yazıların bedelini ödettikleri gibi aynı şekilde Çetin Bey’e de yazdıklarının ve attığı manşetlerin bedelini ödettiler. Daha sonra aynı şekilde Uğur Mumcu’ya bedel ödetildi. Hepsinin belki tetiği çekenleri belli oldu. Hepsi yakalandı cezasını çekiyor bir kısmı çekti. Ama asıl karanlık güçler halen arkada ve halen karanlıktalar. Türkiye’nin boynunun borcu Çetin Emeç’in de Uğur Mumcu’nun da, Abdi İpekçi’nin de diğer basın şehitlerimizin de asıl katillerinin karanlık güçlerin yüzünü açığa çıkarmak ve onlardan hesap sormak biz bunu bekliyoruz” dedi. (MEDYA SERVİSİ)