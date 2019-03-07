CHP Milletvekili Şeker: Yedikule Projesine verilen izin iptal edilmeli

CHP Milletvekili Ali Şeker, İstanbul’un önemli tarihi bölgelerinden olan Yedikule’de yapımı devam eden Yedikule Projesi’ni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Şeker AKP’nin İstanbul’a ihanet etmeye devam ettiğini söyleyerek “AKP İstanbul’a ihanet etmeye bir son vermek istiyorsa, Yedikule semalarına bir hançer gibi saplanacak olan bu projenin izinlerini iptal etmeli” dedi.

Şeker, “Bu tarihi alanların korunması kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi açısından önemli. Ancak kent yönetiminin kent dokusuna yalnızca rant odaklı yaklaşması şehrin dokusunda son on yıllarda ciddi bozulmalara yol açtı” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN ‘İSTANBUL’A İHANET ETTİK’ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

“Bu doku bozulmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ‘İstanbul'a ihanet ettik’ sözleri ile kabul edildi” diyen CHP’li Şeker, İstanbul'un önemli tarihi bölgelerinden olan Yedikule'de devam eden bir inşaat projesi ile İstanbul'a ihanetin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Yedikule’nin hem turistler hem İstanbullar için gözde uğrak mekanlardan olduğunu hatırlatan Şeker, “Son günlerde tarihi Yedikule'de Yedikule'nin tarihi ve kültürel dokusuyla tümüyle uyumsuz, rant odaklı bir proje devam ediyor. Oysa inşaatın devam ettiği tarihi yarımada UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan çok sayıda önemli eseri ile bütüncül olarak korunması gereken bir bölge. Yedikule Hisarı'nın hemen yanı başında yükselen ve bölge dokusuna geri dönülmez hasarlar verecek olan bu projeden bir an önce vazgeçilmeli” dedi.

“PERİ BACALARINDA BAŞLAYAN İNŞAAT DURDURULMUŞTU”

Yakın zamanda dünyaca ünlü Kapadokya bölgesinde Peri Bacalarının hemen yanında başlayan ve bölge dokusuna zarar vereceği için kamuoyunun tepkisini çeken inşaatın da gelen tepkilerin ardından durdurulduğunu söyleyen Şeker, “Benzer bir adım Yedikule Projesi için de atılmalı ve çok geç olmadan tarihi dokuya zarar verecek bu inşaat durdurulmalıdır” dedi.

CHP’li Şeker, Bakan Murat Kurum’dan aşağıdaki sorularına cevap istedi: