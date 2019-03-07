CHP Milletvekili Şeker: Yedikule Projesine verilen izin iptal edilmeli
CHP Milletvekili Ali Şeker, Yedikule Projesi’nin "İstanbul’a ihanet etmeye devam etmeyin" diyerek iptal edilmesini istedi.
Fotoğraf: Şerif Karataş/EVRENSEL
CHP Milletvekili Ali Şeker, İstanbul’un önemli tarihi bölgelerinden olan Yedikule’de yapımı devam eden Yedikule Projesi’ni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Şeker AKP’nin İstanbul’a ihanet etmeye devam ettiğini söyleyerek “AKP İstanbul’a ihanet etmeye bir son vermek istiyorsa, Yedikule semalarına bir hançer gibi saplanacak olan bu projenin izinlerini iptal etmeli” dedi.
Şeker, “Bu tarihi alanların korunması kültürel mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi açısından önemli. Ancak kent yönetiminin kent dokusuna yalnızca rant odaklı yaklaşması şehrin dokusunda son on yıllarda ciddi bozulmalara yol açtı” diye konuştu.
ERDOĞAN’IN ‘İSTANBUL’A İHANET ETTİK’ SÖZLERİNİ HATIRLATTI
“Bu doku bozulmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ‘İstanbul'a ihanet ettik’ sözleri ile kabul edildi” diyen CHP’li Şeker, İstanbul'un önemli tarihi bölgelerinden olan Yedikule'de devam eden bir inşaat projesi ile İstanbul'a ihanetin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Yedikule’nin hem turistler hem İstanbullar için gözde uğrak mekanlardan olduğunu hatırlatan Şeker, “Son günlerde tarihi Yedikule'de Yedikule'nin tarihi ve kültürel dokusuyla tümüyle uyumsuz, rant odaklı bir proje devam ediyor. Oysa inşaatın devam ettiği tarihi yarımada UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan çok sayıda önemli eseri ile bütüncül olarak korunması gereken bir bölge. Yedikule Hisarı'nın hemen yanı başında yükselen ve bölge dokusuna geri dönülmez hasarlar verecek olan bu projeden bir an önce vazgeçilmeli” dedi.
“PERİ BACALARINDA BAŞLAYAN İNŞAAT DURDURULMUŞTU”
Yakın zamanda dünyaca ünlü Kapadokya bölgesinde Peri Bacalarının hemen yanında başlayan ve bölge dokusuna zarar vereceği için kamuoyunun tepkisini çeken inşaatın da gelen tepkilerin ardından durdurulduğunu söyleyen Şeker, “Benzer bir adım Yedikule Projesi için de atılmalı ve çok geç olmadan tarihi dokuya zarar verecek bu inşaat durdurulmalıdır” dedi.
CHP’li Şeker, Bakan Murat Kurum’dan aşağıdaki sorularına cevap istedi:
- Emlak Konut GYO AŞ'nin işveren olarak yer aldığı İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi'nin Yedikule'nin tarihi dokusuna vereceği zararın boyutuna ilişkin herhangi bir ön tespit ve değerlendirme çalışması yapıldı mı?
- Projenin ihalesi ve iş başlangıcı öncesinde İstanbul'un ve Yedikule'nin tarihi ve kültürel dokusu ilişkin konunun uzmanlarının, tarihçilerin ve Yedikule sakinlerinin görüşü alındı mı?
- Yedikule gibi dünya genelinde tarihi öneme sahip bir bölgede semt dokusu ile ilgisiz bu tür bir projeye nasıl onay verildi?
- UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve tarihi öneme sahip İstanbul Surları’nın hemen yanı başında yükselen bu yapılar için Anıtlar Kurulu’ndan izin alındı mı?
- UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölgenin hemen yanı başında yer alan, bölgenin kültürel dokusuyla tümüyle uyumsuz böyle bir projeye hangi kurum, nasıl imar izni vermiştir? Verilen iznin iptal edilmesi düşünülmekte midir?
- İlgili parsellerde imar izni hangi kurum tarafından verildi? İmar uygulaması için herhangi bir imar plan tadilatı, plan değişikliği yapıldı mı? Yapıldı ise hangi kurum tarafından yapıldı? (HABER MERKEZİ)