Mansur Yavaş’ın Etimesgut'taki seçim bürosuna saldırı

CHP ve İYİ Partinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ortak Adayı Mansur Yavaş’ın Etimesgut’ta bulunan seçim bürosuna saldırı düzenlendi.

Kimliği belirsiz bir grubun düzenlediği saldırıda İYİ Parti Etimesgut Eski İlçe Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Alparslan Yılmaz ve 70 yaşındaki babası saldırganlar tarafından darbedildi. Saldırıyı yaklaşık 8 kişilik bir grubun gerçekleştirdiği öne sürüldü. Sözcü gazetesinin haberine göre, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, saldırganların yeni açtığı Mansur Yavaş seçim bürosunun kapatılmasını, afiş ve bayrakların indirilmesini, aksi takdirde burayı kendilerine mezar yapacaklarını söylediklerini belirtti. Olaydan sonra hastaneye götürülen Alparslan Yılmaz ve babası, darp raporu alıp saldırganlardan şikayetçi oldu.

Daha evvel de Etimesgut Belediyesinin araçları CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik’in afişlerini toplatmıştı. (HABER MERKEZİ)

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