"Türkiye, cinsiyet eşitliğinde son sıralarda"

Ankara Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Veterinerler Odası Kadın Komisyonları ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Kadın Sekreterliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde düzenledikleri basın toplantısında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti. Türkiye'nin 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi’ne göre 149 ülke içinde 130. sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, yerel seçimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini savunan adaylara oy verme çağrısında bulunuldu.

Açıklamayı yapan Dr. Filiz Ak, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 'Başka bir dünya olanaklıdır!' demek için yine kız kardeşlerimizle birlikte meydanlarda olacağız” diyerek, 8 Mart’ın kadın hakları açısından gelinen noktayı göstermek ve karar vericilerin dikkatini bu konuya çekebilmek için bir fırsat olduğunu vurguladı. Ak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekerek, “Kadınların ve erkeklerin eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmaları, tüm kamusal ve özel yaşama eşit katılmaları demektir. Bu kavram aynı zamanda kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesini, günün her saatinde sokaklarda yürüme ve toplu taşım kullanma özgürlüğünün olmasını, kız çocuklarının okula gitme hakkını kullanabilmesini ve erken yaşta evliliklerin engellenebilmesini de kapsar” diye konuştu. Ak, kadınları yok sayan beden politikalarına, kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine, kadınlara yönelik her türlü baskı ve ayrımcılığa, güvencesiz ve esnek çalşmaya karşı mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

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'GÜVENCE ALTINA ALINAN HAKLAR KORUNSUN'

2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nde Türkiye'nin 149 ülke içinde 130. sırada yer aldığına dikkat çeken Ak, aynı endekse göre Türkiye'nin, çalışma yaşamına katılımda 131., karar verme süreçlerine katılımda 113., eğitim olanaklarına erişimde 106., sağlıkta ise 67. sırada yer aldığını aktardı. Ak, “Bu veriler, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda tüm kurum ve kuruluşlara ne kadar büyük sorumluluklar düştüğünü ortaya koymaktadır” dedi. “Anayasa'nın eşitliğe ilişkin maddelerini vurgulamak ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle ve ayrımcılıkla mücadele etmek için kurumlara görevlerini anımsatmak istiyoruz” diyen Ak, bunun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğini düzenleyen uluslararası belgeleri ve bu belgeleri imzalayan Türkiye’nin yükümlülüklerini de hatırlattı. Ak, “Toplumsal cinsiyete dayalı tüm göstergelerin iyileştirilmesini, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan hakların korunmasını, eksik olan düzenlemelerin acil olarak yerine getirilmesini istiyoruz” diyerek, toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan sağlıklı bireylerin ve sağlıklı bir toplumun da olamayacağını vurguladı.

'OYUMUZ CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ SAVUNAN ADAYLARA'

Yaklaşan yerel seçimleri hatırlatan Ak, “Oyumuz, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini savunan, bu ilkeler doğrultusunda stratejik eylem planlarını oluşturan, 'toplumda cinsiyet eşitliğini destekliyorum' diyen adaylaradır” diye konuştu. Ak, “Sokaklarında özgürce dolaşabileceğimiz, toplu taşım araçlarında kaygısızca seyahat edebileceğimiz, öldürülmeyeceğimiz kadın dostu kentler talep ediyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)