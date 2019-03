Adana’daki hasarlı tapu müdürlüğü binası TBMM gündeminde

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, 1998 depreminden sonra yüzde 67 hasarlı raporu verilen Tapu Kadastro Müdürlüğü binasının hala kullanılmasını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu.

Kurum’un cevaplandırması istemiyle soru önergesi veren Hatimoğulları, “Her gün çalışan memur ve işçilerin, hizmet verilen insanların güvenliği ile ilgili endişe duyduğu, var olan raporların bu endişeleri haklı çıkardığı binanın acil olarak tahliye edilmesi gerekmez mi?” diye sordu.

“BİNAYI HER GÜN BİNLERCE KİŞİ KULLANIYOR”

Yüzlerce çalışan ve her gün hizmet verdiği binlerce yurttaşın güvenliğinin tehlike altında olduğunu dile getiren Hatimoğulları, geçtiğimiz aylarda Türk İmar Sen, Bayındır Memur Sen, Yapı Yol Sen Sendikaları temsilcilerinin yaptıkları basın açıklamasında çatlakların oluşmaya başladığı binanın her an çökme, yıkılma tehlikesi altında olduğunu vurgulayarak binanın taşınmasını talep ettiklerini hatırlattı.

“BİNA TAHLİYE EDİLECEK Mİ?”

Hatimoğulları vatandaşın can güvenliğini tehdit eden bina ile ilgili şu sorulara yanıt istedi:

Adana Tapu Kadastro Müdürlüğü binası, yüzde 67 hasar raporunun verildiği 1998 depreminin ardından tekrar denetlenmiş midir? Denetlendiyse bu denetimin sonucu nedir? Hakkında başka rapor hazırlanmış mıdır?

“Yüzde 67 hasar ve yıkıma uygun” raporları ortadayken bahsi geçen bina nasıl bir devlet kurumu olarak hizmete açılabilmiştir?

Binada çatlakların oluştuğu ve ilgili kamu görevlilerinin konuya duyarsız kaldıkları iddiaları doğru mudur? Yetkililerle ilgili soruşturma açılmış, konuyla ilgili inceleme başlatılmış mıdır? Eğer yapıldıysa soruşturma ve inceleme sonuçları nelerdir? Yapılmadıysa neden yapılmamıştır?

Dile getirilen, basına yansıyan iddialara ilişkin gerekli adımları atarak, kamuoyuna konuyla ilgili bir açıklama yapmayı düşünmüyor musunuz?

Her gün çalışan memur ve işçilerin, hizmet verilen insanların güvenliği ile ilgili endişe duyduğu, var olan raporların bu endişeleri haklı çıkardığı binanın acil olarak tahliye edilmesi gerekmez mi?

Kartal’da çöken binada olduğu gibi acılar yaşamamak için, riskli bina tespitleri ve gerekli denetimler için Bakanlığınız tarafından nasıl önlemler alınmaktadır? (Adana/EVRENSEL)

