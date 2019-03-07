TÜÖBİK’te 2. gün: Tek adam rejimi sermayenin tekelleşmesinin yansıması

Dokuz Eylül Üniversitesinde dün başlayan 17. Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi bugün de çeşitli başlıklardaki tartışmalarla sürüyor. İlk oturumda üç sunum yapıldı. Kocaeli Üniversitesi’nden Cemre Kavuker, krizlerin kapitalist sistem içerisinde aşırı üretim sonucu ortaya çıktığını vurgularken kapitalist üretimin kar amacıyla yapıldığını belirtti. Ardından “Türkiye'nin Güncel Krizinin İncelenmesi” başlıklı sunumunu yapan ODTÜ öğrencisi Ekin Bal sunumunu mevcut ekonomik krizin daha iyi anlaşılabilmesi ve çözümü için üç yönlü bir inceleme gerçekleştirdi. Bal, ilk olarak kapitalist sistemin tarihsel süreç içerisindeki yeri ve kapitalist üretim ilişkileri, ikinci olarak Türkiye özelinde son yıllardaki ekonomi politik süreci üçüncü olarak ise planlı bir iktisadi sistem olan sosyalizmin ekonomi politiği başlıkları altında sunumunu gerçekleştirdi. Bal, “Kapitalizmde ana tüketici konumunda olan, kapitalist üretim ilişkileri içerisinde alım gücü çok az olan ve üretim araçları üzerinde bir özel mülkiyeti bulunmayan halkın geniş emekçi kesimlerinin satın alabildiğinden çok daha fazla meta üretiminin gerçekleşmesi ve bu metaların pazar bulamaması bunalımlara sebep olmaktadır” dedi.

Oturum, İstanbul Üniversitesi öğrencisi Begüm İnanç'ın “Türkiye'nin neoliberalizm ve devlet sermaye ilişkileri” sunumuyla devam etti. Kapitalizmin yaşadığı krizlere, 24 Ocak kararlarına ve AKP hükümetinin politikalarına değinen İnanç, “Toplamda bugün siyasal anlamda yaşadığımız tek adam tek parti rejimi aslında sermayenin tekelleşmesi, merkezileşme eğilimi olarak kendini en gerici biçimde yansıtmasıdır” diyerek sunumunu bitirdi.

Konferans sorularla devam etti. TÜOBİK öğleden sonra “Krizin yükü kadının yükü”, “İktisat sanat ve medya ilişkisi”, “Türkiye’nin ekonomik yapısı” başlıklı oturumlarla devam ediyor. (İzmir/EVRENSEL)