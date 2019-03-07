Hindistan'da gergin Cammu Keşmir bölgesinde bombalı saldırı: 18 yaralı

Hindistan'da Pakistan'la yaşanan gerginliğin merkezi Cammu Keşmir bölgesinde bir otobüs durağına düzenlenen bombalı saldırıda en az 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Keşmir'in Pulwama kentinde otobüs durağına bombalı saldırı düzenlediğini belirterek, bombanın patlaması sonucu en az 18 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Pulwama'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan bombalı saldırıda 44 Hint askeri ölmüştü. Hindistan, Pakistan'da faaliyet gösteren Ceyşü Muhammed'in üstlendiği saldırıdan İslamabad yönetimini sorumlu tutmuş, daha sonra iki nükleer güç, sıcak çatışma riski yaşamıştı. Gerginlik halen sona ermiş değil.

5 Mart'ta Hint polisinin Pulwama'ya bağlı Tral'da açtığı ateş sonucu 2 cihatçı ölmüştü.

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KEŞMİR SORUNU VE TARİHÇESİ

Pakistan ile Hindistan arasında iki ülkenin İngiltere’den bağımsızlığını elde ettiği Ağustos 1947’den bu yana devam eden krizin merkezinde Keşmir sorunu yer alıyor. Taraflar, 1947, 1965 ve 1999’da bu sebeple 3 kez savaşa sürüklendi. Bu savaşlarda üstün taraf Hindistan olsa da binlerce kişi hayatını kaybetti ve Keşmir sorunu her seferinde daha da büyüdü. İki ülke arasındaki problemler, 1971’de “Doğu Pakistan” sorunu sırasında da kendini gösterdi. Hindistan, Doğu’nun bağımsızlık talebini destekledi ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti böylece kuruldu.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan kontrolündeki bölgeleri “Cammu Keşmir” eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e “Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)” ve “Gilgit Baltistan” olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

1947’den bu yana bölgede yaşanan önemli olayların kronolojik sırası şöyle:

Ekim 1947: Hindistan ve Pakistan arasında, Keşmir nedeniyle çıkan ilk savaş, ülkelerin bağımsızlığını ilan etmesinden 2 ay sonra başladı. Binlerce kişinin öldüğü bu savaş sonrası Cemmu Keşmir, Hindistan’a bağlandı.

Ağustos 1965: Komşu ülkeler arasında kısa süreli bir savaş yaşandı.

Aralık 1971: Hindistan, Doğu Pakistan’ın bağımsızlık talebini desteklediğini açıkladı. Hindistan Hava Kuvvetleri, Pakistan’a hava saldırısı düzenledi. Savaş, bağımsız Bangladeş’in kurulmasıyla sonuçlandı.

1971 savaşı sonrası Pakistan, teslimiyet anlaşmasını imzalarken Fotoğraf: Hindistan Donanması/Wikimedia Commons

Mayıs 1999: Pakistanlı askerler ve militanlar, Kargil dağlarındaki Hint askeri mevkilerini işgal etti. Hindistan, hava ve kara operasyonu başlattı ve Kargil’de kontrolü yeniden sağladı.

Ekim 2001: Hindistan yönetimindeki Keşmir’deki meclis binasına saldırıda 38 kişi öldü. 2 ay sonra Delhi’deki Hindistan parlamentosuna saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Kasım 2008: Hindistan’ın Bombay kentindeki tren istasyonu, otel ve Yahudi Kültür Merkezi’ne saldırılarda 166 kişi öldü. Hindistan, Pakistan merkezli Laşkar-e-Taiba örgütünü suçladı.

Ocak 2016: Hindistan hava üssü Pathankot’a yönelik 4 günlük saldırıda 7 asker ve 6 militan öldü.

Eylül 2016: Hindistan yönetimindeki Keşmir’de yer alan Uri askeri üssüne saldırıda 19 asker öldü.

Eylül 2016: Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir’deki militanlara saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan iddiayı yalanladı.