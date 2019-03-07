Kayseri Adayı Sarıoğlu: Zenginlere değil emekçilere hizmet için adayım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, kahvehanelerde ve halk pazarlarında yurttaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Emekçilerle bir araya gelen Aslandoğan, “Yoksul emekçilerden vergiyi alıp, zengin mahallelere yatırıp yapıyorlar. Bu gidişe dur diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“EMEKÇİLER TALEPLERİNİ DAYATMALI”

Kahvehanede yurttaşlara seslenen Aslandoğan, “Kurulan ittifaklar emekçilere sorularak kurulmuyor. Kayseri’nin ihtiyaçları ittifakların ihtiyaçlarından çok farklı. Biz emekçiler taleplerimizi dayatmalıyız” dedi.

“HAL HATIR SORANIMIZ YOK, OY DA YOK”

Halk pazarı ziyaretleri sırasında tanzim satışlarına tepki gösteren esnaf, “Tanzim satışı çıkardılar, biz pazar esnafını hiç düşünmediler. İhtiyaçlarını karşılamaya çalışan halkı hiç düşünmediler. Vatandaş geliyor yarım kilo meyve-sebze alıp gidiyor. Neden? Cebinde parası yok ki. Biz açtığımız tezgâha vergi ödüyoruz, kira ödüyoruz, gelip bir hal hatır soranımız yok” diye konuştu.

“DESTEKLER UMUT OLUYOR”

Bunun üzerine konuşan Aslandoğan, “Vergiyi biz emekçiler ödüyoruz, hizmetler zenginlere gidiyor. Bu duruma dur diyelim. Halkçı belediyecilik diyelim, söz hakkımız olsun, kararları işçiler emekçiler alsın” ifadelerini kullandı.

Pazar esnafının “Sözüm söz oyumuz sana” demesi üzerine konuşan Aslandoğan “Emekçilerle birlikte yönetmek için elimizden geleni yapıyoruz. Destekleriniz bize umut oluyor” dedi. (Kayseri/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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