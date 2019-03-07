07 Mart 2019 11:18
Mültecileri taşıyan kayık devrildi: 2’si çocuk, 3 kişi öldü
Yunanistan’da 12 mülteciyi taşıyan bir kayığın devrilmesi sonucunda 2’si çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Arşiv)
Fotoğraf: Pixabay
Yunanistan’ın Sisam Adası’nın güneyinde gece geç saatlerde, 12 mülteciyi taşıyan bir kayığın devrilmesi sonucunda 2’si çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi hayatını kaybetti.
Sahil Güvenlik tarafından denizde tespit edilen mülteciler Frontex kurtarma gemisi ve bir helikopter yardımıyla karaya çıkarıldı. Ancak üç çocuktan ikisi hayatını kaybetti. Kayıkta bulunanların, bir kişinin daha kayıp olduğunu söylemeleri üzerine kurtarma çalışmaları devam etti ve bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. (DHA)
ETİKETLER: YunanistanMülteci
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