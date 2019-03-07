Armutçuk’ta grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden madenciler anıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğünde 7 Mart 1983’te meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

Maden işçileri Fotoğraf: AA

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, “Ailemiz, çocuklarımız, ülkemiz ve milletimizin geleceği için üretiyoruz. Diyoruz ki TTK’nin norm kadro ve tam kapasiteyle istikrarlı bir şekilde çalışabilmesi, yani zararın kaldırılması ya da en az seviyeye düşürülmesi için TTK Genel Müdürlüğüne yetki verilmeli ve genel müdürlük, her yıl sonunda emekli sayısı kadar yeni işçi almalıdır. Türkiye'nin taş kömürüne ihtiyacı var ve kömür ithal edecek lüksü yok. Burada kömür var ve on binlerce insanımız çalışmak istiyor” diye konuştu.

Maden işçileri Fotoğraf: AA

(Zonguldak/AA)