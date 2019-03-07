Bitkisel üretim değerleri 2018'de yüzde 16,9 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde yıllık üretim değerleri yüzde 10,4, sebzelerde yüzde 22,3 ve meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 20,9 arttı. Buna göre, 2018’de üretim değerleri bir önceki yıla göre;

tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde 56,1 milyar liradan, 61,9 milyar liraya, sebzelerde 33,8 milyar liradan 41,4 milyar liraya ve meyveler, içecek ve bitkilerinde 45,9 milyar liradan 55,5 milyar liraya yükseldi.

TÜİK verilerine göre 2018 yılında ürün bazında yaşanan yüzdelik artış ve fiyatlar şu şekilde sıralandı.