07 Mart 2019 10:27
Malatya’da Sürat Kargo kamyonuyla otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü
Malatya’da Sürat Kargo kamyonuyla çarpışan otomobilde bulunan baba ve oğlu öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Fotoğraf: AA
Malatya’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Yakup Yetişkin idaresindeki Sürat Kargo’ya ait kamyon, Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi mevkisinde Ramazan Kılınç yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Kılınç ile oğlu 14 yaşındaki Şevket Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde sıkışan ve Büyükşehir Belediyesi Darende İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılan Rıdvan Ünsal, Gevheri Ünsal ve İhsan Kılınç ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (Malatya/AA)