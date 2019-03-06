Arjantin'de hükümeti protesto eden öğretmenler eğitime başlamadı
Arjantin'de geçen yıldan beri ücret konusunda hükümetle anlaşma sağlayamayan öğretmenler, yeni ders yılına başlamadılar.
Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de geçen yıldan beri ücret konusunda hükümetle anlaşma sağlayamayan öğretmenler, yeni ders yılına başlamayarak gösteri düzenledi.
AA'nın haberine göre, Buenos Aires Özerk Şehri'nde faaliyet gösteren çeşitli eğitim sendikalarının çağrısıyla biraraya gelen binlerce öğretmen, başkent Buenos Aires'teki Ulusal Kongre binasından başlayarak ülkenin resmi Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada yakınına kadar uzanan Mayıs Caddesi boyunca yürüdü.
Maaşlarının yetersiz olduğunu söyleyen öğretmenler, hükümetten zam talebinde bulundu.
Arjantin'de ortalama öğretmen maaşının, 2016'dan bu yana kötüye giden ekonomi ve yükselen enflasyon nedeniyle, tüketici fiyat endeksinin altında kaldığı biliniyor.
Bazı eğitim sendikalarının ulusal çapta uygulayacağı grev nedeniyle, ülkedeki birçok okulda eğitime zamanında başlanamayacak. Arjantin'de eğitim-öğretim yılı mart ayında başlıyor ve aralıkta sona eriyor.
ÖĞRETMENLER 2018'DE 6 KEZ İŞ BIRAKTI
Arjantin'deki eğitim sendikaları, geçen yıl Aires Eyaleti Valisi Maria Eugenia Vidal'in 2019 için resmi enflasyon endeksine göre yapacağı zammı yetersiz bularak reddetmişti.
2018'de öğretmenler tarafından düzenlenen grevler nedeniyle, tatil günleri hariç yaklaşık 1 ay okullarda eğitim verilememişti. (DIŞ HABERLER)