07 Mart 2019 00:17

Senatör Martha McSally, ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı

ABD'li Senatör Martha McSally, ordudaki görevi sırasında üst düzey bir subayın cinsel saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Senatör Martha McSally, ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı

Fotoğraf: Gage Skidmore/Flickr (CC BY-SA 2.0)

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    ABD Hava Kuvvetlerinin ilk kadın savaş pilotu olan ABD Senatörü Martha McSally, ordudaki görevi sırasında üst düzey bir subayın cinsel saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

    Arizona Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü McSally, açıklamayı Senato Silahlı Hizmetler Alt Komitesinin "askeriyede cinsel tacizler" konulu duruşmasında yaptı. McSally, "Uzun yıllar sessiz kaldım ancak daha sonra ordu skandallarla boğuşurken ve tamamen yetersiz tepkiler verdiğinde, bazılarının bilmesine izin vermem gerektiğini hissettim. Ben de hayatta kalanlardanım" dedi.

    "SİSTEMİN BANA YENİDEN TECAVÜZ ETTİĞİNİ HİSSETTİM"

    Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre 52 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör, o süreçte yaşadıklarını paylaşma girişimlerinin yetkililer tarafından nasıl ele alındığının kendisini çok korkuttuğunu ve neredeyse Hava Kuvvetlerinden ayrılma noktasına geldiğini anlatarak, "Birçok kurban gibi ben de sistemin bana yeni baştan tecavüz ettiğini hissettim" dedi.

    26 yıl Hava Kuvvetlerinde çalıştıktan sonra albay rütbesiyle emekli olan McSally, "Askeriyedeki cinsel saldırıları durdurmak için uzun bir yol katettik ancak gidecek daha çok yolumuz var" ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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