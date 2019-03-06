Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayyımlar için yolu açarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyımlar için yolu açarız. Kayyımların başarısını görmemek bakar kör olmaktır. Bunun en güzel örneği, Diyarbakır'dır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV ve 360 ortak yayınında canlı yayında yaptığı açıklamada, belediyelere atanan kayyımların başarılı olduğunu savunarak, “Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyımlar için yolu açarız. Kayyımların başarısını görmemek bakar kör olmaktır. Bunun en güzel örneği, Diyarbakır'dır" ifadelerini kullandı.

KAYYIMLARI ÖVDÜ

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin en önemli sorununun "beka sorunu" ile birlikte muhalafet sorunu olduğunu öne süren Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Geçmişte yaşananlar çok önemli bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyumlar için yolu açarız. Türkiye bir muhalefet sorunu yaşamaktadır. Şu anda kendi kendisi ile çelişen bir ana muhalefet lideri var. 31 Mart seçimleri normal bir seçim olmaktan çıkartıyor bu durum. 100'ün üzerinde benim vatandaşım askerim şehit olacak sen bunu beka sorunu olmaktan çıkartacaksın."

"HDP'YE OY VERENLERE TERÖRİST DEDİĞİMİ İSPAT ETSİNLER, GEREKENİ YAPARIM"

Erdoğan, canlı yayında yaptığı açıklamada, HDP’ye oy verenler için “terörist” ifadesini kullanmadığını öne sürdü. Erdoğan, “Ben, HDP’ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım” dedi.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanı'nın terörist dediği Denizliler nasılsınız? İyi misiniz? Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan teröristler iyi misiniz? Şakası bile kötü. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı 18 milyon seçmene 'terörist' dedi" şeklindeki açıklamasına da tepki gösterdi. Erdoğan, "Meral Hanım istikamet üzere yaşayan birisi değildir. O da yalancıdır. Bir ara ‘genel başkanlıktan ayrılıyorum’ dedi, sonra ne oldu? Geri geldi. Meral Hanım, Tayyip Erdoğan halkına terörist dedi diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir" ifadesini kullandı.

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"ANKET ŞİRKETLERİ MANİPÜLASYON YAPIYOR"

Baz anketlerde manipülasyon yapıldığını öne süren Erdoğan, “Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz” dedi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit olduk, şahit oluyoruz. Biz yine anket yapıyoruz ama biz kendimiz yapıyoruz. Yolumuzu ve yolculuğumuzu şekillendiriyoruz. Ama nereye kadar bunlara güveniyorsunuz derseniz artık bundan 4-5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Manipülasyon çok ileri. Sipariş üzere anketler yapılıyor. Bir tane anket şirketi kullandıkları anketörler vesaire falan icabında aynı kişiler oluyor. Buradan belli sipariş üzere aldıkları havuzdan çıkanlara kalkıp şu anketi yaptım diyor. Burada belli satışlar var, dolayısıyla güven vermiyor. Biz kendi parti çatımız altında yaptırmak suretiyle daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu sonuçları paylaşmıyoruz, çalışmalarımızı yönlendirmek için değerlendirme yapıyoruz."

SURİYE GÜNDEMİ: ABD SİLAHLARI BİZE VERSİN, KALKIP TERÖRİSTLERE VERMESİN

Suriye'de oluşturulması planlanan "güvenli bölge" üzerine de konuşan Erdoğan, "Bu süreç içerisinde Trump kararlı bir duruş sergiledi. Tabii bu noktada Amerikan'ın bir müesses nizamı var, buna bir derin devlet de diyebiliriz, bunların engellemeleri söz konusu" dedi.

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini sıcağı sıcağına takip ettiklerini belirten Erdoğan "Şu anda henüz bu adımlar atılmış değil" dedi.

Erdoğan ayırca "Amerika, silahları alıp gidecekse malıdır götürsün. Götürmeyecekse bize versin, gerekirse pazarlığımızı yaparız, kalkıp teröristlere vermesin" ifadelerini kullandı.

S-400 KONUSUNDA İŞİ BİTİRDİK

Rusya ile S-400 ticaretine ilişkin konuşan Erdoğan, "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz" dedi.

TRUMP'IN GÜMRÜK AÇIKLAMASI ÜZERİNE: BİZİ BUNLARLA KİMSE TERBİYE ETMEYE KALMASIN

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ürünlerin ülkeye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan ‘Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan (GTS) Türkiye'yi çıkarmak istediğini açıklaması üzerine konuşan Erdoğan "Türkiye her türlü tedbirini alıyor. Bunlara alışığız. Bizi bunlarla kimse terbiye etmeye de kalkmasın" dedi.

(HABER MERKEZİ)

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