Evyap Limanı'ndan bir işçi: Bağımsız aday Başaran fikrimi değiştirdi

Evyap Limanı’ndan bir işçi

Kocaeli

Yıllardır işçilik yapıyorum. Çok ağır işlerde de çalıştım. Şimdi ise Evyap Limanı’nda çalışıyorum. Malumunuz yerel seçim yaklaşıyor. İttifaklar kuruldu, seçim taktikleri belirleniyor. Şu an memlekette her şey ateş pahası iken en ucuz olan şey vaatler. Projeler havada uçuşuyor. Vaatler parayla mı? Sallayan sallayana. Bir önceki seçimi hatırlayın aynı durum vardı. Ben bir işçiyim hayatım daha da kötüleşti, alım gücüm düştü. Aldığım zamlar eridi bizim yaşamımızda değişiklik yok.

Ben AKP üyesiyim, AKP’ye çok oy verdim ama artık vermiyorum. AKP işçiler için bir şey yapmıyor. AKP gitsin diye başka bir partiye oy verecektim. Kafamda bu belirsizlik ortadan kalkmıştı. Ama muhalefet diye oy vereceklerim de rant peşinde olacaktı. “Beni seç o koltuğa ben oturayım, ben çözerim”den farklı bir şey yoktu. Ta ki sosyal medyada gördüğüm bir haberle fikrim tamamen değişti. Haber başlığı şöyleydi: ‘Bağımsız Aday Reyhan Başaran: Bir belediye başkanı maaşı, vasıflı bir işçinin maaşı kadar olmalı.’ Bu haber sonrasında sosyal medyadan takip etmeye başladım. Ev ev gezdiklerini, çarşı pazar dolandıklarını gördüm. Vaatleri yoktu. Birlikte yönetelim diyordu, işçi diyor, emekçi diyordu. Bizi anlatıyordu.

Bu seçimler de daha öncekiler gibi adil değil. Hiçbir aday eşit koşullarda yarışmıyor. Reyhan Başaran bu adaletsiz yarışta kıt kanaat imkanlarla bir şeyler yapıyor. Başka bir yönetim mümkün, başka bir belediyecilik mümkün diyor. Ben bir işçi olarak bu çabayı takdir ediyorum. Çevremdeki işçilere “Bak kardeşim böyle bir aday var duydun mu?” diye söylüyorum. Tüm Kocaelili işçiler oy vermeli.