İşçiler işten atmaların seçim sonrası artacağını düşünüyor

Halil İMREK

Hatay

Birçok fabrikada ücretsiz izinler ve işten atmaların yaşandığı Hatay’daki işçiler, “Duyduğumuza göre yerel seçimlere kadar fabrikaların işçi çıkarmaması için hükümet talimat vermiş. İşten çıkarmaların seçimden sonra artacağını tahmin ediyoruz. Tüm işçiler tedirgin” diyor.

Türkiye’nin önde gelen demir çelik üreticisi Baştuğ Metalurji, bir taraftan konkordato başvurusu yaparken diğer taraftan iki ay içinde 110 işçinin çıkışını verdi. Ancak işçilerin tazminatları ödenmedi. İşçilere 1 Mart günü için ödeme yapılacağı söylendi. 1 Mart tarihinde alacakları için gelen işçilere ödemenin ertelendiği söylendi.

Başbuğ metal fabrikası geçtiğimiz günlerde işten çıkarılan işçilerden bazılarını işe geri çağırdı. Tekrar çalışmaya başlayacak olan fabrikanın hükümetten destek aldığı söyleniyor. Gazetemize konuşan bir işçi, hükümet tarafından fabrika yetkililerine fabrikanın kapatılmaması, işçilerin ücretlerinin yarısının ve sigorta primlerinin yarısının devlet tarafından ödeneceğini söylendiğini aktarıyor.

Dörtyol, Payas, İskenderun bölgesinde metal fabrikalarında büyük sıkıntılar yaşandığını söyleyen işçiler, “İlk olarak işçi ya ücretsiz izne gönderiliyor ya da işten çıkarılıyor” diyor. Koçsan, Baştuğ, Yazıcılar, Ekinciler gibi fabrikalarda işten atmalar yaşandığı belirtiliyor. Sadece Koçsan fabrikasında 100 kadar işçinin işten atıldığı söyleniyor.

İşçiler, “Genel olarak işçi arkadaşlar tedirgin. Çünkü her fabrikada sırayla 50’şerli 100’erli işçi çıkarıyorlar. Bu işten çıkarmalar seçimden sonra daha da artar deniyor.

Duyduğumuza göre yerel seçimlere kadar fabrikaların işçi çıkarmaması için hükümet tarafından talimat verildiği söyleniyor” dedi.

Gazetemize konuşan bir işçi, “İşten atmalar yasaklanmıyor. Hükümet işçiyi desteklemiyor. Kriz olsa da olmazsa da patronlar bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor. Kimi kredisini yapılandırıyor, kimi teşvik alıyor. Hükümet seçime kadar işçi çıkarılmasın demiş. Peki, seçimden sonra ne olacak. İsteyen işçi çıkarmaya devam mı edecek?” diye sordu.