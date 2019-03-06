06 Mart 2019 20:38

Dersim'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

2019 yerel seçimlerinde Dersim’de belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?

Dersim'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Dersim şehir merkezi | Fotoğraf: Selahattin Sezeroğlu/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

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    Dersim, Bölge'de yerel seçim sürecinin en tartışmalı yaşandığı illerden biri. İlçelerde yapılacak seçimlerin de kent merkezindeki kadar çekişmeli geçeceği Dersim'de Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan, "Dersim Devrimci Güç Birliği" adı altında ortak olarak belirlenen ve HDP'den gösterilen adayları destekleyecek. Güç birliği dışında Türkiye Komünist Partisi (TKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ve Vatan Partisi de Dersim'de adaylarını gösterdi.

    KAYYIM ZİHNİYETİNE KARŞI "DERSİM DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİ"

    Dersim, kayyım atanan illerden biri olması dolayısıyla seçimlerin öneminin katlandığı illerden. Halkın kayyımlara ve onların icraatlarına olan tepkisi ile seçimlerde güçlü bir seçenek olmak için bir araya gelen EMEP, HDP, ESP ve Partizan, "Dersim Devrimci Güç Birliği" adıyla ortak adaylarını belirledi. HDP listelerinden seçime giren ortak adaylar, "Elimizden alınan belediyemizi tekrar kazanarak kurulacak halk meclisleri ve yapılacak çalışmalarla halkın olan belediyeyi halka teslim etmek için güç birliği oluşturduk. Demokratik halkçı yönetim modelini 31 martta Dersim’de uygulamaya başlayacağız" diyerek seçim çalışmalarını başlattı.

    Dersim'de seçim için ortaklık kuruldu: Belediyeyi kayyımdan alacağız

    Dersim'de seçim için ortaklık kuruldu: Belediyeyi kayyımdan alacağız

    DERSİM DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİ ADAYLARI

    Dersim'de Devrimci Güç Birliğinin destekleyeceği adaylar şu isimlerden oluşuyor:

    Dersim Merkez Eş Başkan Adayları: Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir
    Ovacık Eş Başkan Adayları: Serpil Argın ve Sinan Zenk
    Mazgirt Başkan Adayı: Ali Ekber Saratlı
    Pülümür Başkan Adayı: Gürol Yılmaz
    Hozat Eş Başkan Adayları: Nesimi Ataş ve İlknur Doğan
    Nazimiye Eş Başkan Adayları: Rahime Kızılkan ve Özkan Arslan
    Akpazar Beldesi Eş Başkan Adayları: Orhan Çelebi ve Songül Doğan

    Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını açıkladı

    Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını açıkladı

    OVACIK BELEDİYE BAŞKANI MAÇOĞLU DA DERSİM'DE ADAY

    Dersim'in Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP'den Dersim Belediye Başkanlığı için aday oldu. Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Dersim merkez ile birlikte kentin 4 ilçesinde belediye başkan adaylarını belirledi ve TKP listelerinden gösterdi. Dersim Belediye Başkanlığı için hâlâ Ovacık Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu aday gösterilirken Mazgirt'te Derya Öz, Ovacık'ta Hayati Güngören, Pülümür'de Birgül Ateş Çiçek, Hozat'ta Yılmaz Cesur, Nazımiye'de ise Sebahat Babayiğit aday gösterildi.

    Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Dersim'e aday oldu

    Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Dersim'e aday oldu

    Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Dersim Devrimci Güç Birliği dışında seçimlere katılması, kentte kimi tartışmalara yol açtı. Maçoğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından yapılan kimi provokatif haberlerin de gerilimi yükselttiği Dersim'de, Devrimci Güç Birliği, Maçoğlu ve Sosyalist Meclisler Federasyonunun karşılıklı açıklamaları sonrası tansiyon bir nebze de olsa düşürüldü.

    Yeni rejimin ‘ıslah planı’ olarak kayyım ve Dersim’de Devrimci Güç Birliği!

    Yusuf KARATAŞ

    Yeni rejimin ‘ıslah planı’ olarak kayyım ve Dersim’de Devrimci Güç Birliği!

    DERSİM'DE HANGİ PARTİ KİMİ ADAY GÖSTERDİ?

    Dersim Merkez
    HDP: Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir (Dersim Devrimci Güç Birliği adayları)
    TKP: Mehmet Fatih Maçoğlu (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)
    CHP: Yusuf Kenan Aydın
    AKP: Gökhan Arasan
    DSP: Mehmet Sinan Aşkın
    SP: Dursun Gök
    MHP: Mücella Saler
    BTP: Gülsüm Kavak
    Vatan Partisi: Ali Kaya

    Ovacık
    HDP: Serpil Argın ve Sinan Zenk (Dersim Devrimci Güç Birliği adayları)
    TKP: Hayati Güngören (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)
    CHP: Mustafa Sarıgül
    AKP: Turhan Kılıç
    SP: Eyüpcan Sağızlı
    MHP: Haluk Suphi Gülkaya
    BTP: Zülfiye Kürşat

    Mazgirt
    HDP: Ali Ekber Saratlı (Dersim Devrimci Güç Birliği adayı)
    TKP: Derya Öz (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)
    CHP: İsmail Toprak
    AKP: Murat Becerekli

    Pülümür
    HDP: Gürol Yılmaz (Dersim Devrimci Güç Birliği adayı)
    TKP: Birgül Ateş Çiçek (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)
    CHP: Müslüm Tosun
    AKP: Şevket Tanık

    Hozat
    HDP: Nesimi Ataş ve İlknur Doğan (Dersim Devrimci Güç Birliği adayları)
    TKP: Yılmaz Cesur (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)
    CHP: Seyfi Geyik
    AKP: Songül Acar
    SP: Muhammet Fatih Yıldız
    BTP: Feyza Güner

    Nazımiye
    HDP: Rahime Kızılkan ve Özkan Arslan (Dersim Devrimci Güç Birliği adayları)
    TKP: Sebahat Babayiğit (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)
    CHP: Cafer Kırmızıçiçek
    AKP: Erkan Özdoğan

    Çemişgezek
    CHP: Ali Rıza Özçelik
    SP: Osman Merih Gözcü
    AKP: Metin Levent Yıldız
    İYİ Parti: Bedrettin Göçer
    MHP: Hakan Gökalp
    BTP: Aykut Aydın

    Pertek
    CHP: Ruhan Alan
    AKP: Recai Vural
    BTP: Ebru Aydın

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