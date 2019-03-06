Dersim'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
2019 yerel seçimlerinde Dersim’de belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Dersim şehir merkezi | Fotoğraf: Selahattin Sezeroğlu/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
Dersim, Bölge'de yerel seçim sürecinin en tartışmalı yaşandığı illerden biri. İlçelerde yapılacak seçimlerin de kent merkezindeki kadar çekişmeli geçeceği Dersim'de Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan, "Dersim Devrimci Güç Birliği" adı altında ortak olarak belirlenen ve HDP'den gösterilen adayları destekleyecek. Güç birliği dışında Türkiye Komünist Partisi (TKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ve Vatan Partisi de Dersim'de adaylarını gösterdi.
KAYYIM ZİHNİYETİNE KARŞI "DERSİM DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİ"
Dersim, kayyım atanan illerden biri olması dolayısıyla seçimlerin öneminin katlandığı illerden. Halkın kayyımlara ve onların icraatlarına olan tepkisi ile seçimlerde güçlü bir seçenek olmak için bir araya gelen EMEP, HDP, ESP ve Partizan, "Dersim Devrimci Güç Birliği" adıyla ortak adaylarını belirledi. HDP listelerinden seçime giren ortak adaylar, "Elimizden alınan belediyemizi tekrar kazanarak kurulacak halk meclisleri ve yapılacak çalışmalarla halkın olan belediyeyi halka teslim etmek için güç birliği oluşturduk. Demokratik halkçı yönetim modelini 31 martta Dersim’de uygulamaya başlayacağız" diyerek seçim çalışmalarını başlattı.
Dersim'de seçim için ortaklık kuruldu: Belediyeyi kayyımdan alacağız
DERSİM DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİ ADAYLARI
Dersim'de Devrimci Güç Birliğinin destekleyeceği adaylar şu isimlerden oluşuyor:
Dersim Merkez Eş Başkan Adayları: Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir
Ovacık Eş Başkan Adayları: Serpil Argın ve Sinan Zenk
Mazgirt Başkan Adayı: Ali Ekber Saratlı
Pülümür Başkan Adayı: Gürol Yılmaz
Hozat Eş Başkan Adayları: Nesimi Ataş ve İlknur Doğan
Nazimiye Eş Başkan Adayları: Rahime Kızılkan ve Özkan Arslan
Akpazar Beldesi Eş Başkan Adayları: Orhan Çelebi ve Songül Doğan
Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını açıkladı
OVACIK BELEDİYE BAŞKANI MAÇOĞLU DA DERSİM'DE ADAY
Dersim'in Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP'den Dersim Belediye Başkanlığı için aday oldu. Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Dersim merkez ile birlikte kentin 4 ilçesinde belediye başkan adaylarını belirledi ve TKP listelerinden gösterdi. Dersim Belediye Başkanlığı için hâlâ Ovacık Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu aday gösterilirken Mazgirt'te Derya Öz, Ovacık'ta Hayati Güngören, Pülümür'de Birgül Ateş Çiçek, Hozat'ta Yılmaz Cesur, Nazımiye'de ise Sebahat Babayiğit aday gösterildi.
Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Dersim'e aday oldu
Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Dersim Devrimci Güç Birliği dışında seçimlere katılması, kentte kimi tartışmalara yol açtı. Maçoğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından yapılan kimi provokatif haberlerin de gerilimi yükselttiği Dersim'de, Devrimci Güç Birliği, Maçoğlu ve Sosyalist Meclisler Federasyonunun karşılıklı açıklamaları sonrası tansiyon bir nebze de olsa düşürüldü.
DERSİM'DE HANGİ PARTİ KİMİ ADAY GÖSTERDİ?
Dersim Merkez
HDP: Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir (Dersim Devrimci Güç Birliği adayları)
TKP: Mehmet Fatih Maçoğlu (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)
CHP: Yusuf Kenan Aydın
AKP: Gökhan Arasan
DSP: Mehmet Sinan Aşkın
SP: Dursun Gök
MHP: Mücella Saler
BTP: Gülsüm Kavak
Vatan Partisi: Ali Kaya
Ovacık
HDP: Serpil Argın ve Sinan Zenk (Dersim Devrimci Güç Birliği adayları)
TKP: Hayati Güngören (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)
CHP: Mustafa Sarıgül
AKP: Turhan Kılıç
SP: Eyüpcan Sağızlı
MHP: Haluk Suphi Gülkaya
BTP: Zülfiye Kürşat
Mazgirt
HDP: Ali Ekber Saratlı (Dersim Devrimci Güç Birliği adayı)
TKP: Derya Öz (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)
CHP: İsmail Toprak
AKP: Murat Becerekli
Pülümür
HDP: Gürol Yılmaz (Dersim Devrimci Güç Birliği adayı)
TKP: Birgül Ateş Çiçek (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)
CHP: Müslüm Tosun
AKP: Şevket Tanık
Hozat
HDP: Nesimi Ataş ve İlknur Doğan (Dersim Devrimci Güç Birliği adayları)
TKP: Yılmaz Cesur (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)
CHP: Seyfi Geyik
AKP: Songül Acar
SP: Muhammet Fatih Yıldız
BTP: Feyza Güner
Nazımiye
HDP: Rahime Kızılkan ve Özkan Arslan (Dersim Devrimci Güç Birliği adayları)
TKP: Sebahat Babayiğit (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)
CHP: Cafer Kırmızıçiçek
AKP: Erkan Özdoğan
Çemişgezek
CHP: Ali Rıza Özçelik
SP: Osman Merih Gözcü
AKP: Metin Levent Yıldız
İYİ Parti: Bedrettin Göçer
MHP: Hakan Gökalp
BTP: Aykut Aydın
Pertek
CHP: Ruhan Alan
AKP: Recai Vural
BTP: Ebru Aydın
"Ovacık’ı halk meclisleri üzerinden yöneteceğiz"
DERSİM'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM DERSİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ DERSİM SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU DERSİM SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ DERSİM SONUÇLARI
Dersim adayları: Kararları halkın verdiği bir yönetim için çalışacağız