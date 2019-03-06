Dersim'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Dersim, Bölge'de yerel seçim sürecinin en tartışmalı yaşandığı illerden biri. İlçelerde yapılacak seçimlerin de kent merkezindeki kadar çekişmeli geçeceği Dersim'de Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan, "Dersim Devrimci Güç Birliği" adı altında ortak olarak belirlenen ve HDP'den gösterilen adayları destekleyecek. Güç birliği dışında Türkiye Komünist Partisi (TKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ve Vatan Partisi de Dersim'de adaylarını gösterdi.

KAYYIM ZİHNİYETİNE KARŞI "DERSİM DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİ"

Dersim, kayyım atanan illerden biri olması dolayısıyla seçimlerin öneminin katlandığı illerden. Halkın kayyımlara ve onların icraatlarına olan tepkisi ile seçimlerde güçlü bir seçenek olmak için bir araya gelen EMEP, HDP, ESP ve Partizan, "Dersim Devrimci Güç Birliği" adıyla ortak adaylarını belirledi. HDP listelerinden seçime giren ortak adaylar, "Elimizden alınan belediyemizi tekrar kazanarak kurulacak halk meclisleri ve yapılacak çalışmalarla halkın olan belediyeyi halka teslim etmek için güç birliği oluşturduk. Demokratik halkçı yönetim modelini 31 martta Dersim’de uygulamaya başlayacağız" diyerek seçim çalışmalarını başlattı.

Dersim'de seçim için ortaklık kuruldu: Belediyeyi kayyımdan alacağız

DERSİM DEVRİMCİ GÜÇ BİRLİĞİ ADAYLARI

Dersim'de Devrimci Güç Birliğinin destekleyeceği adaylar şu isimlerden oluşuyor:

Dersim Merkez Eş Başkan Adayları: Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir

Ovacık Eş Başkan Adayları: Serpil Argın ve Sinan Zenk

Mazgirt Başkan Adayı: Ali Ekber Saratlı

Pülümür Başkan Adayı: Gürol Yılmaz

Hozat Eş Başkan Adayları: Nesimi Ataş ve İlknur Doğan

Nazimiye Eş Başkan Adayları: Rahime Kızılkan ve Özkan Arslan

Akpazar Beldesi Eş Başkan Adayları: Orhan Çelebi ve Songül Doğan

Dersim Devrimci Güç Birliği, belediye başkan adaylarını açıkladı

OVACIK BELEDİYE BAŞKANI MAÇOĞLU DA DERSİM'DE ADAY

Dersim'in Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP'den Dersim Belediye Başkanlığı için aday oldu. Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Dersim merkez ile birlikte kentin 4 ilçesinde belediye başkan adaylarını belirledi ve TKP listelerinden gösterdi. Dersim Belediye Başkanlığı için hâlâ Ovacık Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu aday gösterilirken Mazgirt'te Derya Öz, Ovacık'ta Hayati Güngören, Pülümür'de Birgül Ateş Çiçek, Hozat'ta Yılmaz Cesur, Nazımiye'de ise Sebahat Babayiğit aday gösterildi.

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Dersim'e aday oldu

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Dersim Devrimci Güç Birliği dışında seçimlere katılması, kentte kimi tartışmalara yol açtı. Maçoğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından yapılan kimi provokatif haberlerin de gerilimi yükselttiği Dersim'de, Devrimci Güç Birliği, Maçoğlu ve Sosyalist Meclisler Federasyonunun karşılıklı açıklamaları sonrası tansiyon bir nebze de olsa düşürüldü.

DERSİM'DE HANGİ PARTİ KİMİ ADAY GÖSTERDİ?

Dersim Merkez

HDP: Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir (Dersim Devrimci Güç Birliği adayları)

TKP: Mehmet Fatih Maçoğlu (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)

CHP: Yusuf Kenan Aydın

AKP: Gökhan Arasan

DSP: Mehmet Sinan Aşkın

SP: Dursun Gök

MHP: Mücella Saler

BTP: Gülsüm Kavak

Vatan Partisi: Ali Kaya

Ovacık

HDP: Serpil Argın ve Sinan Zenk (Dersim Devrimci Güç Birliği adayları)

TKP: Hayati Güngören (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)

CHP: Mustafa Sarıgül

AKP: Turhan Kılıç

SP: Eyüpcan Sağızlı

MHP: Haluk Suphi Gülkaya

BTP: Zülfiye Kürşat

Mazgirt

HDP: Ali Ekber Saratlı (Dersim Devrimci Güç Birliği adayı)

TKP: Derya Öz (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)

CHP: İsmail Toprak

AKP: Murat Becerekli

Pülümür

HDP: Gürol Yılmaz (Dersim Devrimci Güç Birliği adayı)

TKP: Birgül Ateş Çiçek (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)

CHP: Müslüm Tosun

AKP: Şevket Tanık

Hozat

HDP: Nesimi Ataş ve İlknur Doğan (Dersim Devrimci Güç Birliği adayları)

TKP: Yılmaz Cesur (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)

CHP: Seyfi Geyik

AKP: Songül Acar

SP: Muhammet Fatih Yıldız

BTP: Feyza Güner

Nazımiye

HDP: Rahime Kızılkan ve Özkan Arslan (Dersim Devrimci Güç Birliği adayları)

TKP: Sebahat Babayiğit (Sosyalist Meclisler Federasyonu adayı)

CHP: Cafer Kırmızıçiçek

AKP: Erkan Özdoğan

Çemişgezek

CHP: Ali Rıza Özçelik

SP: Osman Merih Gözcü

AKP: Metin Levent Yıldız

İYİ Parti: Bedrettin Göçer

MHP: Hakan Gökalp

BTP: Aykut Aydın

Pertek

CHP: Ruhan Alan

AKP: Recai Vural

BTP: Ebru Aydın

"Ovacık’ı halk meclisleri üzerinden yöneteceğiz"

DERSİM'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM DERSİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ DERSİM SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU DERSİM SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ DERSİM SONUÇLARI

Dersim adayları: Kararları halkın verdiği bir yönetim için çalışacağız