Cezayirli avukatlar, Buteflika'nın adaylığına karşı grev kararı aldı

Cezayirli Avukatlar Sendikası, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için greve gidecek.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sendika, gelecek pazartesi gününden itibaren 4 gün boyunca ülke genelinde yargı organlarındaki tüm adli işlemlerde grev kararı aldı. Davacıların haklarını koruma hedefiyle daha önce kararlaştırılan duruşmalar grev kararından muaf tutulacak." ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre, Buteflika'nın 5. dönem adaylığı karşısında yürütülen barış yanlısı halk hareketinin desteklendiği açıklamada, ayrıca avukatların, gelecek pazartesi gününden itibaren anayasaya saygı talebiyle mahkeme binaları önünde cübbeleriyle eylem yapma kararı alındığı kaydedildi.

ADİL SEÇİM TALEBİ

Sendika, Buteflika'nın adaylığının, anayasa ve yasalara göre sağlık durumundaki yetersizliğe rağmen kabul edilmesinin sorumluluğunun Anayasa Mahkemesine ait olduğunu belirtti.

Cezayir'de 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesini isteyen sendika, adil bir seçim düzenlenmesi için tam yürütme yetkisine sahip tarafsız bir uzlaşı hükümeti tarafından denetlenen ve bir yılı geçmeyecek bir geçiş dönemi oluşturulmasını talep etti.

BUTEFLİKA'NIN TARTIŞMALI ADAYLIĞI

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir protesto ediliyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor. (HABER MERKEZİ)

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