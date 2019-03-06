Mantar deposunda çalışan işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde mantar deposunda çalışan Ramazan Duman (30), taşıma bandında akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Yazır Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir mantar deposunda kompost çıkarma işinde çalışan Ramazan Duman, çıkardığı ürünleri taşıma bandına koyduğu sırada akıma kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Duman, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesine götürüldü. Duman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İşçi Duman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Yazır Mahallesi'nde toprağa verildi. (Antalya/DHA)

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