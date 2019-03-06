HDP'nin Kulp Belediyesi Eş Başkan Adayı Fatih Taş oldu

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), 31 Mart yerel seçimler için birçok il ve ilçede gösterdiği eş başkan adayları seçim kurulları tarafından çeşitli gerekçelerle reddedildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eş başkan adayı olarak gösterilen Emin Ay'ın başvurusu da "eksik belge" gerekçesiyle reddedildi.

HDP, aday başvurusunun reddedilmesi üzerine Kulp Belediyesi Eş Başkan adaylarını Fatma Ay ve Fatih Taş olarak açıkladı. (Diyarbakır/MA)

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