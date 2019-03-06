06 Mart 2019 18:47
HDP'nin Kulp Belediyesi Eş Başkan Adayı Fatih Taş oldu
HDP'nin Kulp Belediyesi Eş Başkan adayı Emin Ay'ın başvurusunun reddedilmesi üzerine yeni aday Fatih Taş oldu.
Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), 31 Mart yerel seçimler için birçok il ve ilçede gösterdiği eş başkan adayları seçim kurulları tarafından çeşitli gerekçelerle reddedildi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eş başkan adayı olarak gösterilen Emin Ay'ın başvurusu da "eksik belge" gerekçesiyle reddedildi.
HDP, aday başvurusunun reddedilmesi üzerine Kulp Belediyesi Eş Başkan adaylarını Fatma Ay ve Fatih Taş olarak açıkladı. (Diyarbakır/MA)
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