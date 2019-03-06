Iğdır’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Iğdır, her seçim öncesinde çeşitli gerginliklerin yaşandığı, sahte seçmen iddialarıyla gündeme gelen illerden biri. Dolayısıyla bu seçimde de çok tartışılan illerden biri oldu. Bunun en önemli nedenlerinden biri; MHP’nin 2014 yerel seçimlerinde HDP’den sonra ikinci parti konumunda olması ve bu durumun “HDP ve MHP’nin çekişmesi” olarak değerlendirilmesidir.

Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP ve AKP’nin başlangıçta ayrı ayrı seçime girdiği illerden biri olan Iğdır’da, AKP’nin Azeri kökenli Adil Aşırım'ı aday göstermesi “HDP’nin kazanma ihtimalini güçlendirdi” olarak yorumlanmış, MHP’nin oylarını bölebileceği öne sürülerek Aşırım’ın adaylığı çekilmişti.

MHP'li Yalçın: Iğdır gibi yerler tekrar gözden geçirilecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Iğdır’ı HDP’nin kazanmaması için aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı.

Meral Akşener: Iğdır'ı HDP'ye teslim etmemek için aday göstermiyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de İYİ Partinin HDP karşıtlığı üzerinden Cumhur İttifakı ile aynı bantta buluştuğunu belirterek, İYİ Partinin aday çıkardığı her yerde aday çıkaracaklarını söylemişti.

HDP, CHP'nin İYİ Partiye bıraktığı her yerde aday çıkaracak

Bir başka tartışma konusu ise sahte seçmen iddiaları. HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, seçmen listesinde tespit edilen usulsüzlük ve sahte seçmen kaydı iddialarını Meclis gündemine taşımıştı. İddiaya göre, bir lojman dairesine 399 kolluk kuvveti kaydedilmiş, bir mahalleye 2 bin 500 seçmen taşınmış.

Iğdır'da hayali seçmen vakası: Polis lojmanlarına 375 kişi kaydırıldı

31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

IĞDIR’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

CHP - Sözer Sayan

MHP - İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)

HDP - Eylem Çelik - Yaşar Akkuş

SP - Abdullah Mert

BTP - Alihaydar Demir

DSP - Fırat Akdağ

TKP - Berkay Kemal Önoğlu

IĞDIR’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ IĞDIR SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU IĞDIR SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ IĞDIR SONUÇLARI

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları