Sağlık emekçisi kadınların etkinliği iptal edildi: "Çok siyasi"

Sağlık emekçisi kadınların gerçekleştireceği panel "çok siyasi" denilerek iptal edildi. SES Aksaray şubesinde bir araya gelen SES üyesi kadınlar, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığının antidemokratik tutumunu kınadıklarını söyledi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle sağlık emekçilerinin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler anfisinde yapacakları panel, "çok siyasi" bulunduğu gerekçesiyle iptal edildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi, iptal kararını protesto etti. Şube binasında yapılan açıklamada, “Biz SES’li kadınlar, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığının antidemokratik tutumunu kınıyoruz” denildi.

"FAZLA SİYASİ" BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE SALON İZNİ İPTAL

Basın açıklamasını SES Aksaray Şube Kadın Sekreteri Aynur Gürcan okudu. Gürcan, “8 Mart‘ta, kadınların uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü kapsamında, İstanbul Tıp Fakültesinde yapmayı planladığımız panel etkinliği için yazılı olarak salon talebinde bulunduk ve bu talebimize karşılık, Temel Bilimler Amfi 2’nin uygun olduğunu, etkinliğimizi bu salonda gerçekleştirebileceğimizi içeren olur yazısı şubemize bildirildi. 8 Mart programının hazırlık ve duyurusu devam ederken dün saat 15:00 civarında İstanbul Tıp Fakültesi Hastane Müdürlüğü görevlileri, Şube Eş Başkanımız Feyzi İşsever’i arayarak etkinliğin dekanlık tarafından 'fazla siyasi' bulunduğu gerekçesiyle iznin iptal edildiğini söylemiştir” diye konuştu.

"DEKANLIĞININ ANTİDEMOKRATİK TUTUMUNU KINIYORUZ"

Fotoğraf: Evrensel

Aynur Gürcan, etkinlikte Prof. Dr. Nilay Etiler’in "Krizin Kadınlar İçin Ekonomik ve Toplumsal Yansımaları" adlı sunumunu gerçekleştireceğini, Sağlık Emekçisi Narin Duru'nun hukuksuz bir şekilde KHK ile ihraç edilmesinden sonra yaşadıklarını aktaracağını, sendikalaştıkları için işten atılan ve aylardır işyeri önünde direnişte bulunan Flormar işçisi kadınlar Hatice Yıldırım ve Aylin Bülbül’ün direniş günlüklerini ve yaşadıklarını sağlık emekçisi kadınlarla paylaşacaklarını söyleyerek “Biz SES’li kadınlar bu sistematik saldırılarla, antidemokratik uygulamalarla her zaman karşı karşıya kalmaktayız. Her gün bu gerçeklikleri çoğaltan, derinleştiren politikalar ve uygulamalarla yüz yüzeyiz. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığının antidemokratik tutumunu kınıyoruz. Her türlü fiili meşru hakkımızı kullanacağız, 8 Mart'ta da İstanbul Tıp Fakültesi kapısında saat 12.00'de dekanlığın bu tutumunu protesto etmek için buluşacağız ve basın açıklaması yapacağız” dedi.

SES Aksaray Şube Kadın Sekreteri Aynur Gürcan, taleplerini ise şu sözlerle aktardı:

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçisi kadınlar olarak haftada en fazla 35 saat çalışmak, eşit işe eşit ücret, esnek çalışma değil erken emeklilik hakkı, 7/24 açık nitelikli anadilde eğitim veren kreş, İSİG yasasının derhal hayata geçirilmesini, angarya çalışmasının kaldırılmasını, kadınların toplumsal alanda yaşadığı eksiklikleri gideren ayrıca bir kadın bakanlığı kurulmasını talep ediyoruz. (İstanbul/EVRENSEL)