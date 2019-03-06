"İBB araçlarıyla CHP adaylarının afiş ve bayrakları kesiliyor"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’un birçok ilçesinde belediye başkan adaylarına ait afiş ve bayrakların kesilmesiyle ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

CHP’nin seçim kampanyası dahilinde sokaklara, caddelere astığı afiş, bayrak ve billboardların her gün saldırıya uğradığını belirten Kaftancıoğlu “Özellikle son günlerde İstanbul’un birçok ilçesinde İBB’ye ait araçlarla adaylarımızın afiş ve bayrakları kesiliyor; sistematik bir baskı ve sindirme politikası yürütülüyor” dedi.

Her partiye eşit mesafede olması gereken İBB’nin, bugün tek bir partinin, tek bir adamın muhalefete karşı kullandığı bir silaha dönüştüğünü ifade eden Kaftancıoğlu şunları söyledi:

“İBB’nin tüm kaynaklarını kendi seçim kampanyası için kullanan AKP, muhalefetin sesini kısmak için kamu gücünü kullanmaktan geri durmuyor. Muhalefet partilerinin adaylarına ait seçim afişlerinin kesilmesi yönünde kamu gücünü de kullanarak talimat verenleri son kez uyarmak istiyoruz: Seçim kampanyaları demokratik, adil ve eşit bir ortamda barış içerisinde gerçekleştirilmelidir. Partimize yönelik yapılan bu çirkin saldırıları şiddetle kınıyor; sorumluların hesap vermesini istiyoruz. İBB’nin işçilerini de araçlarını da kendi emir eriniz olarak görmekten, kullanmaktan vazgeçin. 24 gün sonra tıpış tıpış ayrılmak zorunda kalacağınız o koltukları bu mafyavari yöntemlerle koruyamazsınız, koruyamayacaksınız.”

Kaftancıoğlu açıklamasında “Bu tarihten itibaren İstanbul’da İBB tarafından partimize yönelik saldırıların devam etmesi halinde CHP örgütü olarak biz de kendi önlemlerimizi alacağımızın bilinmesini isteriz” diyerek noktaladı. (HABER MERKEZİ)