CHP’li Çakırözer’den akademisyenler için yasa değişikliği çağrısı

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Ankara

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Barış için Akademisyenler’in yargılama sürecindeki adaletsizliklere ve çelişkilere dikkat çekerek çelişkili kararlarda Yargıtay yolunun açılmasını talep etti.

Çakırözer, Barış için Akademisyenler’in yargılama sürecindeki adaletsizliklere ve çelişkilere ilişkin açıklamada bulundu. 652 akademisyen hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açıldığını hatırlatan Çakırözer, bu süreçte mahkemeler arasında yetki karmaşası yaşandığını dile getirdi. Çakırözer, “İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri 15 akademisyenin dosyasında yetkisizlik kararı verdi. Sanık İstanbul dışında yaşadığı için, dosyalar ikamet edilen ilin ağır ceza mahkemesine gönderildi. Aynı İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri, 11 akademisyenin yetkisizlik talebini ise reddetti” dedi. Yargıtay’ın da benzer bir durumda olduğuna dikkat çeken Çakırözer, “İstanbul mahkemesi yetkisizlik kararı verip, önündeki dosyayı Diyarbakır’a gönderiyor. Ancak Diyarbakır mahkemesi de yetkisizlik kararı veriyor. Uyuşmazlığın çözümü için devreye Yargıtay giriyor, dosya üzerinde Diyarbakır mahkemesinin yetkili olduğuna karar veriyor. Ancak Yargıtay’ın daha önce İstanbul dışında ikamet eden bir akademisyenin dosyasında İstanbul mahkemelerinin yetkili olduğuna karar verdiği de biliniyor” dedi.

"İÇTİHATTA BİRLİK GEREKİYOR"

Çakırözer, ilk derece mahkemelerin verdiği kararların da birbirinden farklı olduğunu ifade ederek suça konu bildiri hakkında verilen hapis cezalarının farklılıklarına dikkat çekti. 92 akademisyen hakkında 15 ay hapis cezası verilirken 14 akademisyen hakkında ise 22 ay 15 gün hapis cezasının karara bağlandığını dile getiren Çakırözer, “15 akademisyen hakkında 27 ay, 5 akademisyen hakkında 15 ay hapis cezası hangi gerekçeyle verilebildi. Türk Ceza Yasası bu suçlama ile ilgili 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Ama suça konu bildiri aynı. Bildiride geçen ifadelerin suç olduğuna karar veriliyorsa, cezalar nasıl birbirinden farklı olabiliyor” diye konuştu. Çakırözer, verilen cezaların infazı noktasında da bir birlik olmadığını ifade etti. 108 akademisyen hakkından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini hatırlatan Çakırözer, 3 akademisyenin cezasının ertelendiğini, 25 akademisyenin cezasının ise ertelenmediğini dile getirdi.

Üzerinde çalışılan Yargı Reform Belgesi’nin akademisyenleri de kapsaması gerektiğini ifade eden Çakırözer, Adalet Bakanlığı’na yasa değişikliği çağrısında bulundu. Çakırözer, yeni bir hukuk garabetinin ortaya çıkmaması için içtihatta birliğin sağlanması gerektiğini belirterek “Adalet Bakanlığı’na çağrımız, birbirinden farklı yürütülen dosyalarda devreye Yargıtay’ın girmesi. Yargı Reformu çerçevesinde hem Cumhuriyet yargılamasındaki tüm gazetecilerin hem de akademisyenlerin dosyalarının istinaf mahkemesinin ardından Yargıtay’a da taşınması. Yargıtay’ın da tüm akademisyen dosyalarını kapsayacak örnek bir dosya üzerinden içtihat kurması sağlanabilir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)