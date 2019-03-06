Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. işçilerinden toplusözleşme eylemi

Karşıyaka Belediyesinde Personel A.Ş. işçileri, belediye önünde eylem yaptı. KHK ile taşerondan Personel A.Ş’ye geçen işçilerin toplusözleşmesi hala yapılmadı. Mağduriyetlerinin giderilmesi için eylem yapan işçiler, geçişlerden sonra yaşanan mağduriyetlerle ilgili defalarca belediye yetkilileri ile görüşmelerine rağmen bir adım atılmadığını söyledi.

İzmir Karşıyaka Belediyesi Personel A.Ş. işçileri Fotoğraf: Evrensel

“KHK ile geçtiğimiz için 2020’ye kadar en düşük ücretin altında kaldık. Eğer bir tane personel alınırsa burada istihdam sağlanmış oluyor. Bu sefer de toplu iş sözleşmesinin önü açılmış oluyor” diye konuşan bir işçi, “Toplu iş sözleşmesinin önünü açması demek yetkili sendika ile masaya oturmak demektir. Ancak KHK olunca kimseye yetki gelemiyor. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi önünde işçilere açıklama yapan Genel İş 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kaya ise, “Bizim ancak yetkiyle birlikte çözülebilecek bir durumumuz var. Şunu da söyleyeyim yarın mesai bitimine kadar anlaşma sağlanamazsa tüm arkadaşlarımızla gidip şantiyelerde işi durduruyoruz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)