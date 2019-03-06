İHD’den açlık grevleri için duyarlılık çağrısı: Sessizlik ölüm getirir

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi eylemi 119’uncu gününde. Cezaevlerindeki açlık grev eylemleri de sürüyor. Hükümet ise sessizliğini sürdürüyor.

Mezopotamya Ajansına konuşan İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şube Yöneticisi Servet Ertak, açlık grevi eylemlerinin olası bir can kaybıyla sonuçlanmaması için özellikle duyarlı kamuoyuna büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etti. 119 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven’in eyleminin neredeyse ölüm orucuna dönüştüğünü belirten Ertak, Güven’in talebin muhatapları tarafından bir an önce kabul görmesi gerektiğini söyledi.

"ENDİŞELİYİZ"

Ertak, süren açlık grevlerinde gelinen noktanın kendileri açısından ciddi endişeler yarattığını da ifade etti. Ertak, derneklerine yapılan çok sayıda başvurularda ise başvurucuların çocuklarının, kardeşlerinin, eşlerinin hayatlarından endişe duyduklarını belirttiklerini paylaştı.

"BİZ SESSİZ KALIRSAK..."

“İnsanların sesine ses olmak zorundayız. Devlet susuyorsa bile insanların susmaması gerekiyor” diyen Ertak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü sessizlik ölüm getirir. Biz sessiz kalırsak maalesef ölümler gerçekleşecek. Tüm kamuoyunu duyarlılığa davet ediyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak elimizdeki veriler maalesef ciddi endişelere yol açabilecek raporlardır. Bir an önce tüm kamuoyu ve devletin bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor.”

AVUKATLARIN 795’İNCİ BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İmralı Yüksel Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Abdullah Öcalan’ın avukatları Raziye Turgut, Serbay Köklü, İbrahim Bilmez ve Mazlum Dinç'in müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı 795’inci başvuru da reddedildi.

Avukatların, 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana yaptığı tüm görüşme başvuruları, “Hava muhalefeti”, “Koster bozuk”, “Koster onarımda”, “OHAL” ve “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun gereğince hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamalar” gerekçeleriyle reddediliyor. (HABER MERKEZİ)