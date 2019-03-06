Eski sevgilisini intihara sürükleyen erkek müebbetle yargılanacak

Antalya’da yeniden birlikte olmaya zorladığı eski sevgilisi Zehra Demir’in (19), ailesiyle yaşadığı evin kapısına bıçakla dayanarak, intihar etmesine neden olan Süleyman Taruk (18), "kasten öldürme" suçundan, ömür boyu hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Zehra Demir'in avukatı Hadi Cin, kararın, kadına şiddete yönelik yargılamalar açısından ilk olduğunu söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde oturan Zehra Demir, iddiaya göre aynı mahallede oturan Süleyman Taruk ile kısa süreli ilişki yaşadı. Daha sonra da ilişkisini bitirdi. Ancak Süleyman Taruk, genç kadının peşini bırakmadı. Zehra'yı sürekli telefonla arayarak taciz etti. Zehra Demir, 10 kez cep telefonu numarasını değiştimek zorunda kaldı. İlişkiyi sürdürmek için taciz ve psikolojik baskıdan vazgeçmeyen Taruk, 28 Eylül günü bir kez daha Zehra Demir'i telefonla aradı. İddiaya göre genç kadını yeniden arkadaş olmadıkları takdirde yaşadıklarını ailesine anlatmakla tehdit etti.

Aynı günün akşamında da misafirleri bulunan Demir Ailesi'nin kapısına gelip, zile bastı. Kapıya çıkan aile fertlerine, Zehra Demir ile konuşmak istediğini söyledi. Olay çıkmasından korkan aile üyeleri, baba Hakim Demir'in "Kim geldi" sorusuna tanımadıkları birinin yanlışlıkla zile bastığı yönünde yanıt verdi. Kapı zili tekrar çalınca da Zehra Demir'in 2 kardeşi, apartmanın kapısına indi. İki kardeş, kapı önünde bekleyen ve elinde bıçak olan Taruk'u gitmesi yönünde uyardı. Taraflar arasında tartışma sürerken Zehra Demir, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden atladı.

Zehra Demir | Fotoğraf: DHA

6 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demir, burada yaşamını yitirdi. Aynı gece gözaltına alınan Süleyman Taruk, bir gün sonra "intihara yönlendirme" suçundan tutuklandı. Savcılık yürüttüğü soruşturma sonunda Süleyman Taruk hakkında Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesine dava açtı. Ağır Ceza Mahkemesi ise 4 Ekim günü, "intihara yönlendirme" suçunun 4 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü, bu nedenle davanın Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gerektiğini bildirerek, dosyada görevsizlik kararı verdi. Süleyman Taruk da "suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanın tedbir oluşu" nedeniyle tutukluluğunun 6'ncı gününde tahliye edildi.

Dava, Antalya 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesinde açıldı. Yargılamanın başlamasıyla birlikte Demir Ailesi'nin avukatı Hadi Cin, davanın ağır cezada görülmesi talebinde bulundu. Asliye Ceza Mahkemesi de davanın üst mahkemede görülmesi gerektiğini belirterek, dosyada görevsizlik kararı verdi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Uyuşmazlık üzerine dosya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gönderildi. Daire, "Sanığın, 'Telefonu aç yoksa sizin evin orada kıyamet kopacak' dediğini, cebir kullanarak eve girmeye çalışması nedeniyle ölenin dördüncü kattan atladığıninı" anlattığı kararında, TCK'nın 84/4'üncü maddesinde yer alan 'Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur' hükmünü dikkate alarak, davanın ağır cezada görülmesine hükmetti. Avukat Hadi Cin, kararın, kadına şiddete yönelik yargılamalar açısından ilk olduğunu belirterek, "Sanık 'kasten öldürme' statüsünde ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak" dedi. (HABER MERKEZİ)