Kenya'da havalimanı çalışanlarından grev

Kenya'nın Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda yer hizmetleri personelinin havaalanı yönetimindeki değişikliğe tepki olarak düzenledikleri grev nedeniyle 60 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Kenya Havacılık İşçileri Sendikasının (KAWU) çağrısı üzerine yer hizmetleri personelinin grev yaptığı belirtildi.

Öte yandan Kenya Ulaştırma Bakanı James Macharia, grevin iyi niyet taşımadığını ve yasa dışı olduğunu iddia etti.

Macharia, grev esnasında polis ile işçiler arasında çıkan arbedede çok sayıda kişinin yaralandığını, 5 sendika yöneticisinin de gözaltına alındığını söyledi.

Havalimanı yönetimindeki değişikliğe tepki olarak greve giden işçiler, hükümetin havalimanı yönetimi ile ulusal havayolu arasında birleşme kararından memnun değil. (AA)