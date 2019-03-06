Dersim Devrimci Güç Birliği, Ovacık seçim bürosunu açtı

Dersim'de EMEP, HDP, ESP ve Partizan'ın oluşturduğu "Devrimci Güç Birliği", Ovacık'taki seçim bürosunun açılışını yaptı. Açıklamaya EMEP MYK üyesi Yusuf Karataş, EMEP GYK üyesi Mustafa Taşkale, HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Partizan ve ESP temsilcileri ile HDP Dersim belediye eş başkan adayları Hıdır Demir ve Nurşat Yeşil de katıldı.

"TOPLUMSAL YAŞAMIN PARÇASI OLACAĞIZ"

Ovacık Belediyesi Eş Başkan Adayı Serpil Argın | Fotoğraf: Evrensel

Seçim bürosunun açılışında konuşan Ovacık Belediyesi Eş Başkan Adayı Serpil Argın, AKP'nin devletin bütün olanaklarını kendi bekası için kullandığını belirterek "Ovacık'ta 'Bize oy verirseniz İşkur'dan işe girersiniz, yoksa çalışamazsınız' diyorlar. Halkın kaynaklarını, belediyeleri gasbeden bu kayyımcı zihniyete gereken dersi vereceğiz" dedi. Kadınlara seslenen Argın "Kadınlar, yıllardır kamusal alanın dışına itildik, bize biçilmiş rollerin dışına çıkarılmadık. Çocuk baktık, ev temizledik… Yeter! Bundan sonra toplumsal yaşamın bir parçası olacağız. Tam da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün arifesindeyken bunu bir kez daha dillendirmek zorundayız. Bunun için mücadele kararlılığını göstermek zorundayız" dedi.

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"EN ÖNEMLİ ŞEY BİRLEŞMEK"

Fotoğraf: Evrensel

Ovacık belediyesinin diğer eş başkan adayı Kemal Dinlergüler de AKP'nin HDP'ye karşı savaş açtığını vurgulayarak "Demokratik değerlere sahip çıkacağız. İlçemizi halk meclisleri ile yöneteceğiz" dedi. Ardından söz alan HDP milletvekili Alican Önlü "En çok acıyı Ovacık halkı çekti. Ovacıklılar çok mücadele etti, biz de bu yoldayız" dedi. Önlü, tutuklu HDP'lilere ve cezaevindeki SMF'nin Ovacık adayı Hayati Güngören'e de selam yolladı. Açlık grevindeki tutukluları hatılatan Önlü "Biz bu zulmü 38'den biliyoruz. O zaman birleşemediğimiz için katledildik. Bugün biliyoruz ki en önemli şey birleşmek" dedi.

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"AKP İÇİN AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI TEFERRUATTIR"

EMEP GYK Üyesi Mustafa Taşkale, 31Mart yerel seçimlerine OHAL'in zulmüyle, kriz ve yoksullaşmayla gidildiğini söyleyerek "Bu seçim sadece bir yerel seçim değil AKP'nin politikalarına karşı bir mücadele platformudur" dedi. Halkın açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyleyen Taşkale "AKP için açlık ve yoksulluk sınırı teferruattır. Emekçiler için asıl beka sorunu içerideki sömürücülerdir. Bunlara gereken cevabı vereceğiz" dedi. Binali Yıldırım'ın bir nikah töreninde sarf ettiği "İtaat et rahat et" sözlerini hatırlatan Taşkale, "Mücadeleci Ovacıklı kadınlar, 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir bunlara. Bize 'Yallah' diyenlere de bu ülkenin emekçileri, üretenleri, yaratanları olarak 'Beğenmiyorlarsa kendileri gitsinler' diyoruz" dedi.

"BU TOPRAKLARDA GÖRÜLMEDİK ZULÜM KALMADI"

Fotoğraf: Evrensel

Açılışta söz alan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ise "Bugün ırkçı faşist bir kuşatma var. Bu topraklarda bugüne kadar görülmedik zulüm kalmadı ama bakın biz buradayız" dedi. Partizan ve ESP temsilcileri de açılışa katılanları selamladı. (Dersim/EVRENSEL)