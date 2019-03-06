Finlandiya IŞİD’lileri ülkeye almak istemiyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila ve Dışişleri Bakanı Timo Soini, Finlandiya’nın Suriye’de IŞİD saflarında savaşan cihatçıları almayacağını söyledi.

IŞİD saflarına katılan cihatçıların Avrupa’ya geri dönmelerine kuşkuyla yaklaştığını söyleyen Finlandiya Dışişleri Bakanı Soini, “Onlar ölüm makinasına gönüllü katıldı. Hangi saldırılara katıldıklarını hiç kimse bilmiyor” dedi.

Soini, Suriye Demokratik Güçleri tarafından esir alınan arasında Finlandiya vatandaşlarının bulunması durumunda hukuki durumun araştırılması gerektiğini söyledi. SDG’nin esir aldığı IŞİD’liler arasında Finlandiya vatandaşlarının bulunduğuna dair henüz bir bilgi olmadığına da dikkat çekti.

FİNLANDİYA VATANDAŞLARINI ALMAK ZORUNDA

İçişleri Bakanlığı yetkilileri ise farklı görüşte. İçişleri Bakanlığı Gelişim Şefi Tarja Mankkinen, Finlandiya Ulusal Haber Ajansı Yle’ye Finlandiya’nın Suriye’den geri gelmek isteyen Finlandiya vatandaşlarını suç işlemiş olsalar bile almak zorunda olduğunu söyledi.

Finlandiya yasalarına göre, vatandaş olan kişilerin işledikleri suçtan bağımsız olarak Finlandiya’ya geri dönüşlerinin engellenemeyeceğini söyleyen Mankkinen, “Finlandiya bir hukuk devleti ve yasalar uygulanmalı” dedi. Aynı yasaların Finlandiya’da oturma izni olan kişiler için de geçerli olduğunu belirtti.

FİNLANDİYA VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILACAKLAR

Finlandiya Hükümeti, geçen yılın Aralık ayında IŞİD üyelerini de kapsayacak bir yasa tasarısını parlamentoya gönderdi. Tasarı “terör suçu işlemek ve ülke güvenliğine tehdit oluşturmak”tan ceza alanların vatandaşlıklarının geri alınmasını öngörüyor. Ancak yasa, çifte vatandaşlığı olanlar için geçerli.

Başka bir ülkenin vatandaşı olmayanların vatandaşlıklarının alınmayacağını söyleyen Mankkinen, “Hiç kimse devletsiz bırakılamaz” dedi.

ÜLKEYE GERİ DÖNENLERİN SUÇ İŞLEYİP İŞLEMEDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Finlandiya’da 80 civarında cihatçının IŞİD ve diğer terör örgütlerinin saflarına katıldığı açıklanmıştı. Bunlardan 20’si geri döndü. Polis, geri dönenlerin Suriye’de bulundukları süre içinde bir suç işleyip işlemediklerini araştırıyor. Suç işlediğine dair kanıt bulunanlar yargı karşısına çıkarılıyor.

Dış Politika Enstitüsü’nde terör uzmanı olarak görev yapan Teemu Tammikko, kaotik bir bölgeden gelenler hakkında kanıt elde etmenin oldukça güç olduğunu söylüyor.

Tammikko, ayrıca, geri dönüş yapan her 10 cihatçıdan birinin hala terör çalışmalarına katılma eğiliminde olduğunu ileri sürüyor.

Suç işlediğine dair kanıt bulunamayan kişiler ile eş ve çocuklarına yeniden terör örgütleri saflarına katılmamaları ve terör eylemlerine başvurmamaları ve topluma entegre olabilmeleri için yardım ediliyor.

İstihbarat Teşkilatının Başkomiseri Martin Westerlund, geri dönüş yapanların ne kadar tehlikeli olduklarını bilmenin güç olduğunu söyledi. Bunun kişilerin durumları, hangi eğitimden geçirildikleri ve hangi tür çalışmalar içinde yer aldıklarına bağlı olduğunu belirten Westerlund, “Durumdan duruma göre değerlendirmeler yapılıyor” dedi.