Venezuela eski Devlet Başkanı Hugo Chavez Ankara’da anıldı

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in ölümünün 6. yıl dönümünde Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Venezuela Dayanışma Komitesi ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği tarafından Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde anma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Büyükelçi Dr. Jose Bracho Reyes, Venezuela’ya yapılan saldırıların Chavez’in iktidara gelmesi ile başladığını belirterek, bugün yaşananların sadece Maduro'ya yönelik olduğunu düşünmenin gaflet olduğunu söyledi. Hugo Chavez’in Bolivar’dan Che’ye uzanan özgürlükçü ve bağımsızlaştırıcı ideali devraldığını söyleyen Reyes, Chavez’in Latin Amerika’yı siyasi ve ekonomik olarak birleştirmeye çalışmasının ABD tarafından tehdit olarak algılandığını ifade etti.

"DEVRİMİMİZİN DOĞRULARI DA YANLIŞLARI DA OLDU"

Venezuela'da şu an yaşanan krizin inkar edilemeyeceğini dile getiren Reyes, bu krizin sebeplerinin uygulanan ağır ambargo olduğunu söyledi. Reyes konuşmasını “Devrimimizin doğruları da yanlışları da oldu ama biz bu rüyayı gerçekleştirmeye çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın Devrim” diyerek noktaladı.

Venezuela’ya yönelik saldırı plan ve stratejilerinin 2011’den bu yana geliştirildiğine dikkat çeken Reyes, ABD’nin Bolivarcı hükümeti devirerek petrol ve altın başta olmak üzere Venezuela’nın doğal kaynakları üzerinde egemenlik kurmak istediğini vurguladı. “Chavez’in ölümü sonrası devrimin yenileceğini umanlar zafer marşları söylediler ama yanıldılar” diyen Reyes, son üç yıldır saldırıların daha şiddetlendiği belirtti.

"VENEZUELA'NIN GERÇEK DOSTLARI DEVRİMCİLERDİR"

Büyükelçi Reyes’in ardından kürsüye gelen Şair Ahmet Telli ise Venezuela halkının gerçek dostlarının devrimciler olduğunu söyledi. “Venezuela’nın içinde bulunduğu durumdan bir şeyler bekleyerek Venezuela’ya yakınlaşan siyasal iktidarlar Venezuela’nın dostları olamaz” diyen Telli, 2014’teki Venezuela ziyareti sonrasında yazdığı şiirleri okudu.

Anma Venezuela Dayanışma Komitesi ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği adına yapılan konuşmaların ardından “Venezuela: Karanlık Dava” adlı belgeselin gösterimiyle sona erdi. (Ankara/EVRENSEL)

Dünyadan bir Chavez geçti