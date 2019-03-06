Ordu Çevre Derneği: Kafeterya hem kanuna hem göze aykırı

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), İlkadım Anıtı yanında yapılmak istenen kafeteryaya tepki gösterdi. ORÇEV Başkanı Gül Ersan, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bilgi almak için dilekçeyle başvurduklarını belirterek “İlkadım Anıtı ve Rüsumat Gemisi’nin hemen yanına bir kafeterya yapılıyor. Araştırdığımızda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kafeterya yapımı için ihale açıldığını ve kazanan firmanın inşaata başladığını öğrendik. Sahilde denize set çekip görüntü kirliliği yaratan ve kentimiz için önemli bir anıtın hemen yanına inşa edilen bu yapı ayrıca Kıyı Kanununu da ihlal ediyor” dedi. Belediyeden dilekçelerine verilen yanıtta “Başkanlığımızca yapılan inceleme neticesinde söz konusu yapının belediyemizce verilen ruhsat ve eki projelerine uygun olarak inşa edildiği tespit edilmiştir” denildiğini aktaran Ersan, ORÇEV olarak bu yanıtı yeterli görmediklerini ve daha ayrıntılı bilgi almak için gerekli başvurulara devam edeceklerini söyledi. (Ordu/EVRENSEL)